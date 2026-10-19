UNO y Pronto adelantan la Navidad con grandes premios a través de UNO Plus

San Pedro Sula, Honduras

UNO y Pronto dan inicio a la temporada navideña con el lanzamiento de "La primera estación hacia la Navidad", una promoción que, a través de su aplicación de beneficios UNO Plus, premiará la preferencia de los hondureños con cuatro vehículos Toyota Corolla Cross y dos millones de puntos en premios al instante.

Del 19 de octubre al 31 de diciembre, los clientes podrán acumular oportunidades para el sorteo de los vehículos con sus compras habituales de combustible en estaciones de servicio UNO y productos en tiendas Pronto participantes, además de tener la posibilidad de ganar premios al instante de puntos UNO Plus durante toda la promoción.

Participar es fácil con UNO Plus

Participar es muy sencillo. Los clientes únicamente deben presentar el código QR de su aplicación UNO Plus al momento de realizar sus compras. Por cada consumo mínimo de L500 en combustibles UNO Plus 91, Premium 95 o Diésel, acumularán una oportunidad para el sorteo, de igual forma por consumos del mismo monto en Supreme 97 recibirán dos oportunidades. Asimismo, las compras mínimas de L150 en combustible para motocicletas o L 150 en tiendas Pronto participantes otorgarán una oportunidad.

Adicionalmente, los clientes podrán ganar premios al instante y paquetes de mil puntos en su aplicación UNO Plus, que serán acreditados directamente en sus cuentas y podrán canjear en sus próximas compras de combustible en estaciones de servicio UNO o productos en tiendas Pronto participantes.

Puntos y beneficios al instante

"En UNO y Pronto queremos que nuestros clientes comiencen a disfrutar la Navidad desde ahora. Con esta promoción buscamos premiar su preferencia con grandes premios y beneficios que pueden aprovechar en sus compras habituales. A través de UNO Plus seguimos ofreciendo nuevas experiencias, más oportunidades de ganar y una forma sencilla de obtener beneficios cada vez que nos visitan", expresó Millie Cano, Gerente de Marca de Gasolineras UNO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El sorteo de los cuatro vehículos se realizará el 8 de enero de 2027. Los clientes podrán consultar sus oportunidades acumuladas y puntos disponibles directamente desde la aplicación UNO Plus. UNO Plus es la aplicación de beneficios de UNO y Pronto, que permite a sus clientes acumular puntos por sus compras de combustible y productos en tiendas, canjearlos por combustible o productos participantes y acceder a promociones exclusivas.