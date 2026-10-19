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UNO y Pronto adelantan la Navidad con grandes premios a través de UNO Plus

Los hondureños ya pueden comenzar a disfrutar los beneficios de la temporada navideña con UNO y Pronto, que premiarán la fidelidad de sus clientes con vehículos, dos millones de puntos en premios al instante y nuevas oportunidades de ganar a través de la aplicación UNO Plus

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 16:20 -
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UNO y Pronto adelantan la Navidad con grandes premios a través de UNO Plus

Representantes de UNO y Pronto presentan “La primera estación hacia la Navidad”, una promoción que busca premiar la preferencia de los hondureños con cuatro vehículos Toyota Corolla Cross y premios al instante a través de la aplicación UNO Plus.

Foto: Estalin Irias
San Pedro Sula, Honduras

UNO y Pronto dan inicio a la temporada navideña con el lanzamiento de "La primera estación hacia la Navidad", una promoción que, a través de su aplicación de beneficios UNO Plus, premiará la preferencia de los hondureños con cuatro vehículos Toyota Corolla Cross y dos millones de puntos en premios al instante.

Cuatro Toyota Corolla Cross forman parte de los grandes premios de la promoción navideña de UNO y Pronto, que invita a los clientes a acumular oportunidades con sus compras habituales y participar en el sorteo programado para el 8 de enero de 2027.

Cuatro Toyota Corolla Cross forman parte de los grandes premios de la promoción navideña de UNO y Pronto, que invita a los clientes a acumular oportunidades con sus compras habituales y participar en el sorteo programado para el 8 de enero de 2027.

 (Foto: Estalin Irias)

Del 19 de octubre al 31 de diciembre, los clientes podrán acumular oportunidades para el sorteo de los vehículos con sus compras habituales de combustible en estaciones de servicio UNO y productos en tiendas Pronto participantes, además de tener la posibilidad de ganar premios al instante de puntos UNO Plus durante toda la promoción.

La aplicación UNO Plus permite a los clientes participar en la promoción, consultar sus oportunidades acumuladas y conocer sus puntos disponibles, además de acceder a beneficios y promociones exclusivas en estaciones de servicio UNO y tiendas Pronto participantes.

La aplicación UNO Plus permite a los clientes participar en la promoción, consultar sus oportunidades acumuladas y conocer sus puntos disponibles, además de acceder a beneficios y promociones exclusivas en estaciones de servicio UNO y tiendas Pronto participantes.

 (Foto: Estalin Irias)

Participar es fácil con UNO Plus

Participar es muy sencillo. Los clientes únicamente deben presentar el código QR de su aplicación UNO Plus al momento de realizar sus compras. Por cada consumo mínimo de L500 en combustibles UNO Plus 91, Premium 95 o Diésel, acumularán una oportunidad para el sorteo, de igual forma por consumos del mismo monto en Supreme 97 recibirán dos oportunidades. Asimismo, las compras mínimas de L150 en combustible para motocicletas o L 150 en tiendas Pronto participantes otorgarán una oportunidad.

Los clientes que realicen sus compras de combustible en estaciones de servicio UNO participantes podrán acumular oportunidades para el sorteo de los cuatro vehículos, presentando el código QR de su aplicación UNO Plus al momento de pagar.

Los clientes que realicen sus compras de combustible en estaciones de servicio UNO participantes podrán acumular oportunidades para el sorteo de los cuatro vehículos, presentando el código QR de su aplicación UNO Plus al momento de pagar.

 (Foto: Estalin Irias)

Adicionalmente, los clientes podrán ganar premios al instante y paquetes de mil puntos en su aplicación UNO Plus, que serán acreditados directamente en sus cuentas y podrán canjear en sus próximas compras de combustible en estaciones de servicio UNO o productos en tiendas Pronto participantes.

Eduardo Idiáquez , jefe regional de Lealtad de Gasolineras UNO para Centroamérica, destaca la apuesta de la compañía por fortalecer la fidelidad de sus clientes a través de beneficios y promociones exclusivas como parte de la experiencia UNO Plus.

Eduardo Idiáquez , jefe regional de Lealtad de Gasolineras UNO para Centroamérica, destaca la apuesta de la compañía por fortalecer la fidelidad de sus clientes a través de beneficios y promociones exclusivas como parte de la experiencia UNO Plus.

 (Foto: Estalin Irias)

Puntos y beneficios al instante

"En UNO y Pronto queremos que nuestros clientes comiencen a disfrutar la Navidad desde ahora. Con esta promoción buscamos premiar su preferencia con grandes premios y beneficios que pueden aprovechar en sus compras habituales. A través de UNO Plus seguimos ofreciendo nuevas experiencias, más oportunidades de ganar y una forma sencilla de obtener beneficios cada vez que nos visitan", expresó Millie Cano, Gerente de Marca de Gasolineras UNO.

Millie Cano, gerente de Marca de Gasolineras UNO, destaca el compromiso de UNO y Pronto de ofrecer más beneficios a sus clientes durante la temporada navideña, mediante una promoción que combina grandes premios y oportunidades para ganar puntos al instante.

Millie Cano, gerente de Marca de Gasolineras UNO, destaca el compromiso de UNO y Pronto de ofrecer más beneficios a sus clientes durante la temporada navideña, mediante una promoción que combina grandes premios y oportunidades para ganar puntos al instante.

 (Foto: Estalin Irias)

El sorteo de los cuatro vehículos se realizará el 8 de enero de 2027. Los clientes podrán consultar sus oportunidades acumuladas y puntos disponibles directamente desde la aplicación UNO Plus.

UNO Plus es la aplicación de beneficios de UNO y Pronto, que permite a sus clientes acumular puntos por sus compras de combustible y productos en tiendas, canjearlos por combustible o productos participantes y acceder a promociones exclusivas.

UNO y Pronto invitan a los hondureños a descargar la aplicación UNO Plus, presentar su código QR en cada compra participante y aprovechar los beneficios de una promoción navideña que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026

UNO y Pronto invitan a los hondureños a descargar la aplicación UNO Plus, presentar su código QR en cada compra participante y aprovechar los beneficios de una promoción navideña que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026

 (Foto: Estalin Irias)

Con esta iniciativa, UNO y Pronto continúan fortaleciendo su compromiso de ofrecer más valor a sus clientes, invitando a todos los hondureños a descargar UNO Plus y comenzar a disfrutar de los beneficios de una Navidad que llega antes.

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