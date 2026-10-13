Camilo Atala recibe en España el Premio Iberoamericano 2026 por su labor social y educativa en la región

El empresario hondureño Camilo Atala Faraj, presidente de Grupo Ficohsa, recibió el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 en la categoría Empresa, un reconocimiento internacional que distingue trayectorias con aportes al desarrollo y al fortalecimiento de los vínculos entre los países iberoamericanos.
Otorgado por la Fundación Iberoamericana ASICOM, en colaboración con la Universidad de Oviedo y otras instituciones, el galardón reúne cada año a personalidades y organizaciones de distintos ámbitos. Su alcance trasciende una sola profesión: reconoce contribuciones en la cultura, la educación, la ciencia, la comunicación, el deporte y la acción social, así como su impacto en la comunidad iberoamericana.
Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran el cantautor Silvio Rodríguez; la actriz Maribel Verdú; el exseleccionador de fútbol de España Vicente del Bosque; las escritoras Irene Vallejo y Rosa Montero; el compositor Manuel Alejandro, y el empresario Plácido Arango. También han sido reconocidas instituciones como la Cruz Roja Española, la Fundación Real Madrid y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Ficohsa, comprometido con la región
En 2026, ASICOM anunció el reconocimiento a Camilo Atala Faraj en la categoría Empresa. Entre los premiados de esta edición también figuran el investigador Carlos Alberto Scolari, en Ciencia, y el escritor y periodista Martín Caparrós, en Comunicación.
Antes de la ceremonia de entrega, celebrada en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, Atala destacó ante los periodistas que el premio “es la muestra de mucho esfuerzo” a lo largo de “mucho tiempo” y del “compromiso completo” de Ficohsa con la sociedad en todos los países en los que opera.
“No podemos tener una buena empresa en una sociedad que no funciona”, defendió Atala, quien consideró que el papel de la empresa privada “no solo es crear oportunidades para las próximas generaciones, mejores empleos o mejores trabajos”, sino también “contribuir socialmente” mediante iniciativas como las relacionadas con la educación.
Liderazgo empresarial
La distinción reconoce la trayectoria empresarial de Atala y vincula el liderazgo del sector privado con el desarrollo económico y social de la región. Asimismo, representa una oportunidad para proyectar internacionalmente el nombre de Honduras.
La trayectoria de Atala está vinculada al crecimiento de una organización que nació en Honduras y amplió sus operaciones en Centroamérica. En 1990 emprendió el proyecto que dio origen a Financiera Comercial Hondureña y, cuatro años después, lideró su transformación en Banco Ficohsa.
A lo largo de más de tres décadas, Grupo Ficohsa ha ampliado su presencia a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, con operaciones en banca, seguros, pensiones y otros servicios financieros.
Atala destacó que las iniciativas educativas impulsadas por el grupo financiero han ayudado “a casi 200.000 niños en Honduras en el sector preescolar”. También señaló que estas iniciativas permiten a universitarios hondureños optar a másteres y doctorados fuera del país, como parte del esfuerzo por equilibrar la actividad empresarial con el apoyo social.
Además, Atala dijo recibir el reconocimiento “con mucha alegría y con mucho orgullo como centroamericano” en Asturias, una región de la que destacó sus “conexiones” con Iberoamérica.
La educación también ocupa un lugar central en la visión de desarrollo que el empresario vincula con su actividad. Su participación en iniciativas como Fundación Ficohsa y HonduFuturo refleja una apuesta por ampliar las oportunidades de aprendizaje, fortalecer el talento hondureño y promover la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo del país.
El reconocimiento a Camilo Atala ofrece una oportunidad para dar visibilidad al aporte empresarial y social de Honduras. Su trayectoria reúne el crecimiento de una organización regional y una visión empresarial que, según sus declaraciones, busca vincular el desarrollo de las empresas con las oportunidades para las personas y las comunidades.