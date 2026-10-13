Camilo Atala recibe en España el Premio Iberoamericano 2026 por su labor social y educativa en la región

Asturias, España.

El empresario hondureño Camilo Atala Faraj, presidente de Grupo Ficohsa, recibió el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 en la categoría Empresa, un reconocimiento internacional que distingue trayectorias con aportes al desarrollo y al fortalecimiento de los vínculos entre los países iberoamericanos. Otorgado por la Fundación Iberoamericana ASICOM, en colaboración con la Universidad de Oviedo y otras instituciones, el galardón reúne cada año a personalidades y organizaciones de distintos ámbitos. Su alcance trasciende una sola profesión: reconoce contribuciones en la cultura, la educación, la ciencia, la comunicación, el deporte y la acción social, así como su impacto en la comunidad iberoamericana. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran el cantautor Silvio Rodríguez; la actriz Maribel Verdú; el exseleccionador de fútbol de España Vicente del Bosque; las escritoras Irene Vallejo y Rosa Montero; el compositor Manuel Alejandro, y el empresario Plácido Arango. También han sido reconocidas instituciones como la Cruz Roja Española, la Fundación Real Madrid y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Ficohsa, comprometido con la región

En 2026, ASICOM anunció el reconocimiento a Camilo Atala Faraj en la categoría Empresa. Entre los premiados de esta edición también figuran el investigador Carlos Alberto Scolari, en Ciencia, y el escritor y periodista Martín Caparrós, en Comunicación. Antes de la ceremonia de entrega, celebrada en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, Atala destacó ante los periodistas que el premio “es la muestra de mucho esfuerzo” a lo largo de “mucho tiempo” y del “compromiso completo” de Ficohsa con la sociedad en todos los países en los que opera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No podemos tener una buena empresa en una sociedad que no funciona”, defendió Atala, quien consideró que el papel de la empresa privada “no solo es crear oportunidades para las próximas generaciones, mejores empleos o mejores trabajos”, sino también “contribuir socialmente” mediante iniciativas como las relacionadas con la educación.

Liderazgo empresarial