La Policía Nacional reveló recientemente el resultado de la prueba de alcoholemia practicada a hermano de Juan Diego Zelaya tras accidente que dejó 10 muertos en la Cuesta de La Virgen en Comayagua, zona central de Honduras.
Julio César Zelaya Rosales permanece ingresado en un centro asistencial privado de Tegucigalpa, donde recibe atención médica por las lesiones que sufrió durante el fuerte impacto. El conductor se encuentra bajo custodia policial mientras se recupera.
Darwin Hernández, director de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), reveló que prueba de alcoholemia practicada a Julio César Zelaya Rosales, hermano menor del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, dio resultado negativo.
El funcionario explicó que, además de la prueba de campo para detectar consumo de alcohol, al conductor de la camioneta involucrada en el accidente se le practicaron exámenes de sangre y orina para determinar si había consumido bebidas alcohólicas o alguna sustancia estupefacientes y todos los resultados fueron negativos.
El accidente ocurrió el sábado 28 de noviembre en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de La Virgen, en Comayagua, cuando la camioneta que conducía Zelaya Rosales colisionó con un autobús de la empresa Transportes Carolina, que cubría la ruta Tegucigalpa-La Esperanza, y terminó precipitándose a una hondonada de aproximadamente 100 metros de profundidad.
El percance dejó inicialmente nueve personas fallecidas y al menos 19 heridas. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales aumentó a 10 luego de confirmarse el fallecimiento de Glenda Judith Parada, quien había sido trasladada a un centro asistencial de la capital debido a las lesiones sufridas en el accidente.
Entre las víctimas se encontraban el conductor del autobús, José Edy Sáenz Cerrato, de 62 años, y su ayudante, Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años. La tragedia también cobró la vida de pasajeros que viajaban en la unidad de transporte, dejando a varias familias hondureñas de luto.
Tras el accidente, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó que su hermano menor estaba involucrado en el percance y que había sobrevivido. Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y manifestó su solidaridad con quienes resultaron heridos.
Por su parte, Darwin Hernández explicó que los investigadores de la SIAT elaboraron el informe técnico del accidente y lo remitieron al Ministerio Público para que se determinen las acciones legales correspondientes. El jefe policial indicó que la Fiscalía deberá proceder conforme a los resultados de las investigaciones.
En cuanto a la reconstrucción del accidente, los primeros hallazgos apuntan a que la camioneta habría invadido el carril contrario, cruzando la mediana de la carretera e impactando contra el autobús. Según la explicación brindada por las autoridades, el conductor de la unidad de transporte habría intentado realizar una maniobra evasiva, pero no logró evitar la colisión.
Entre las posibles circunstancias que se investigan figura un eventual descuido del conductor, ya sea por utilizar el teléfono celular mientras manejaba o por haberse quedado dormido. No obstante, estas hipótesis deberán ser contrastadas con las diligencias técnicas y los testimonios que recopilen los investigadores.