El accidente ocurrió el sábado 28 de noviembre en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de La Virgen, en Comayagua, cuando la camioneta que conducía Zelaya Rosales colisionó con un autobús de la empresa Transportes Carolina, que cubría la ruta Tegucigalpa-La Esperanza, y terminó precipitándose a una hondonada de aproximadamente 100 metros de profundidad.