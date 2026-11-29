La violencia arrebató la vida de Emma Espinoza, una niña de apenas cinco años que tenía por delante una celebración especial: su graduación de preescolar.
La pequeña murió durante un ataque armado perpetrado contra su familia en la aldea Catulaca, municipio de Gracias, Lempira.
De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda familiar y dispararon contra las personas que se encontraban en su interior.
Emma recibió impactos de bala que le provocaron la muerte. Según testimonios citados en los reportes, la menor estaba dormida cuando ocurrió la balacera.
En el mismo hecho resultaron gravemente heridos sus padres, identificados preliminarmente como Maribel Rosales y Vicente Espinoza.
Ambos fueron trasladados al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, donde permanecieron bajo atención médica y custodia policial.
Hasta el último reporte, su estado de salud era reservado.
La noticia ha causado profunda tristeza entre familiares, conocidos y habitantes de la zona, especialmente por la fecha en que la pequeña tenía previsto celebrar uno de sus primeros logros escolares.
Una persona cercana a la familia compartió en redes sociales un mensaje que refleja el dolor por su partida: "Y pensar que hoy era su graduación, tenía toda una vida por delante... Dios te reciba en sus brazos, mi niña".
Mientras la comunidad lamenta la muerte de Emma, las circunstancias del ataque siguen sin esclarecerse. Hasta el momento no se ha establecido el motivo del atentado ni se ha informado sobre la captura de los responsables, por lo que las autoridades deberán profundizar en las investigaciones para determinar qué ocurrió y quiénes están detrás de este hecho.