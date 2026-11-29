Ahora, después de superar los seis años de servicio necesarios para alcanzar la agencia libre, Dubón consiguió el contrato más importante de su carrera. Los $30 millones que recibirá entre 2027 y 2029 representan una nueva etapa, en la que su experiencia, liderazgo y rendimiento serán recompensados con una cifra que lo coloca entre los deportistas hondureños con mayores ingresos garantizados en el deporte profesional.