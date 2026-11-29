Una publicación en sus redes sociales, realizada días antes de ser asesinado, llamó la atención de los seguidores del creador de contenido Denis Almendares, conocido como "El Flaco", quien utilizó una canción cuya letra hace referencia a la muerte y al deseo de vivir otro amanecer.
El creador de contenido fue ultimado a disparos la noche del sábado 28 de noviembre en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
En el video, Almendares utilizó la canción "Entre perico y perico", que incluye la frase: "La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder".
Tras conocerse su asesinato, varios usuarios comenzaron a comentar la publicación por el contenido de la letra, que relacionaron con el desenlace que tuvo el creador de contenido.
El joven, originario de Morazán, Yoro, había participado en un encuentro deportivo entre creadores de contenido hondureños y nicaragüenses, desarrollado en el estadio de Santa Cruz de Yojoa.
Según la información preliminar, al finalizar el partido, Almendares se dirigió hacia su vehículo para guardar sus pertenencias y los implementos deportivos que había utilizado durante la actividad.
Cuando se encontraba cerca del automotor, fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
El cuerpo quedó tendido en la vía pública, cerca del muro perimetral del recinto deportivo y de una camioneta gris.
Minutos después del crimen, una hermana de la víctima llegó a la escena y, al encontrarlo sin vida, comenzó a gritar desesperadamente: "Hermano, no me dejes". Otras personas que se encontraban en la zona intentaron consolarla.
Como posible móvil del asesinato se maneja la hipótesis de un robo. Las primeras versiones apuntan a que los atacantes habrían intentado despojarlo de sus pertenencias.
Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades deberán establecer las circunstancias del ataque.
Denis Almendares era conocido en las plataformas digitales como "El Flaco de Morazán", donde compartía videos y realizaba transmisiones en vivo, principalmente en TikTok.