El creador de contenido Denis Almendares, conocido en las redes sociales como "El Flaco", fue asesinado a disparos la noche del sábado 28 de noviembre cuando salía de un partido de fútbol en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
Almendares, originario de Morazán, Yoro, había participado en un encuentro deportivo entre creadores de contenido hondureños y nicaragüenses, desarrollado en el estadio de Santa Cruz de Yojoa.
Según la información preliminar, al finalizar el partido, el creador de contenido se dirigió hacia su vehículo para guardar sus pertenencias y los implementos deportivos que había utilizado durante la actividad.
Cuando se encontraba en las cercanías del automotor, fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
El cuerpo de Almendares quedó tendido cerca del muro perimetral del recinto deportivo y de una camioneta gris.
Minutos después del crimen, una hermana de la víctima llegó al lugar y, al encontrarlo sin vida, protagonizó una escena de dolor mientras gritaba: "Hermano, no me dejes". Otras personas que se encontraban en la zona intentaron consolarla.
Como posible móvil del asesinato se maneja la hipótesis de un robo. Las primeras versiones apuntan a que los atacantes habrían intentado despojarlo de sus pertenencias; sin embargo, las autoridades deberán establecer si esa fue la causa del ataque.
Denis Almendares era conocido en las plataformas digitales como "El Flaco de Morazán", donde compartía videos y realizaba transmisiones en vivo, principalmente en TikTok. Su contenido le permitió ganar reconocimiento entre usuarios de las redes sociales.
El encuentro deportivo en el que participó tenía un propósito solidario, ya que buscaba recaudar apoyo para contribuir con la salud de un menor de edad. El propio Almendares había compartido información sobre la actividad antes de su realización.
Las autoridades policiales deberán determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque, establecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este crimen.