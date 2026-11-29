Una maestra y su hijo, quien se desempeñaba como abogado, fueron asesinados a balazos en un ataque armado registrado en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, hecho que ha causado consternación entre familiares, amigos, miembros del gremio magisterial y dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre).
Las víctimas fueron identificadas como Alin Hernández y su hijo, José Adolfo Hernández, quienes perdieron la vida la tarde de ayer sábado cuando se conducían en un vehículo tipo pickup por el sector de Piedras Gordas, en la carretera que comunica las comunidades de Ocobas y Araulí.
De acuerdo con la información preliminar, madre e hijo transitaban por la zona cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos que abrieron fuego contra el automotor. Ambos recibieron múltiples impactos de bala que les provocaron la muerte.
Tras el ataque, el vehículo quedó volcado a un costado de la carretera, con numerosas perforaciones de bala, principalmente en el parabrisas y en el lado del conductor.
La muerte de Alin Hernández también ha generado reacciones en el ámbito político, debido a que la docente fue dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de El Paraíso y participó en actividades políticas, incluso durante la campaña electoral de Rixi Moncada.
"En nombre del Partido Libre, expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amistades de la profesora Allyn Hernández y de su hijo José Adolfo Hernández, miembros de nuestro Partido y de la Resistencia que han sido víctimas de la grave ola de violencia criminal que envuelve al país. Condenamos la crueldad de su asesinato y exigimos que se investigue y no se postergue la justicia", lamentó Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libre.
La maestra se desempeñó como directora municipal de Educación en Danlí, cargo desde el que estuvo vinculada al trabajo administrativo y educativo de la zona.
Por su parte, su hijo, José Adolfo Hernández, era profesional del derecho y había laborado anteriormente en los Juzgados Unificados de Danlí, según información de medios locales de El Paraíso.
El subjefe de la Unidad Departamental de Prevención número 7 (UDEP-7), Rafael Betanco, confirmó que los equipos policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los responsables. El funcionario explicó que el ataque ocurrió en un sector solitario de la carretera, por lo que los investigadores consideran que los responsables pudieron haber planificado previamente la acción criminal.
"Manejamos que es un área solitaria, en la cual los hechores han planificado previamente realizar este tipo de actividades delictivas", manifestó Betanco. Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del doble asesinato.