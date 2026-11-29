"En nombre del Partido Libre, expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amistades de la profesora Allyn Hernández y de su hijo José Adolfo Hernández, miembros de nuestro Partido y de la Resistencia que han sido víctimas de la grave ola de violencia criminal que envuelve al país. Condenamos la crueldad de su asesinato y exigimos que se investigue y no se postergue la justicia", lamentó Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libre.