Casa Jaar exhibe innovación y tecnología junto a Geely en Expomóvil 2026

San Pedro Sula, Honduras

Casa Jaar se suma a la segunda edición de Expomóvil 2026 en San Pedro Sula, presentando una propuesta automotriz que combina innovación, tecnología, seguridad y confort a través de su marca insignia Geely, acercando a los visitantes diferentes alternativas de movilidad y las novedades que forman parte de su portafolio. La feria, organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA), llega nuevamente a la ciudad industrial después de su realización en Tegucigalpa, consolidándose como un punto de encuentro para que las familias hondureñas conozcan, comparen y descubran las últimas tendencias del sector automotriz. Expomóvil 2026 ofrece una experiencia integral que incluye exhibiciones, activaciones de marca y espacios interactivos donde los asistentes pueden acercarse a los vehículos, conocer sus características y encontrar opciones adaptadas a sus necesidades y estilos de vida.

Una experiencia más allá del vehículo

Durante su participación, Casa Jaar pone especial énfasis en la gama de Geely, que incorpora soluciones orientadas a transformar la experiencia detrás del volante mediante sistemas de asistencia, conectividad, confort y tecnologías enfocadas en la seguridad. Carlos Morales, gerente comercial de Casa Jaar para Geely, destacó que la compañía busca que los clientes encuentren mucho más que un medio de transporte al acercarse a sus marcas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“En Casa Jaar estamos muy contentos de poder mostrar todo lo nuevo que tenemos para nuestros clientes y futuros clientes de la mano de nuestra marca Geely. No queremos únicamente vender un vehículo, queremos ofrecer una experiencia que contribuya a mejorar la forma de conducir, con mayor comodidad, tecnología, ahorro y, sobre todo, seguridad”, expresó Morales.

Entre los modelos de Geely que forman parte de la exhibición destaca la Starray 2027, una SUV que integra diferentes sistemas de asistencia a la conducción y elementos tecnológicos diseñados para acompañar al conductor durante sus recorridos. Entre sus funciones sobresalen la asistencia de mantenimiento de carril, sistemas de alerta ante posibles colisiones y sensores y cámaras que contribuyen a detectar vehículos u obstáculos, brindando al conductor herramientas adicionales para prevenir situaciones de riesgo. A esto se suman tecnologías que permiten interactuar con diferentes funciones mediante comandos de voz, facilitando acciones dentro del vehículo sin apartar la atención de la conducción.

Tecnología, confort y seguridad

La experiencia a bordo también ocupa un lugar importante en la propuesta de Geely. La Starray 2027 incorpora elementos pensados para ofrecer comodidad tanto al conductor como a los pasajeros, combinando diseño, conectividad y entretenimiento. Entre sus características se encuentra un sistema de sonido de 16 bocinas, además de funciones que permiten adaptar la experiencia de audio a diferentes ambientes y preferencias. Asimismo, dispone de soluciones que permiten disfrutar contenido de manera más personalizada dentro de la cabina. El confort se complementa con equipamiento para los asientos y sistemas de climatización, mientras que la seguridad se mantiene como uno de los principales componentes de la propuesta de la marca.

“La seguridad es primordial. La tecnología funciona prácticamente como un copiloto que permanece atento y puede advertir al conductor ante determinadas situaciones. Si existe una distracción, los sistemas de asistencia están diseñados para contribuir a prevenir una colisión y ofrecer mayor tranquilidad durante el recorrido”, explicó Carlos Morales. Junto a la Starray 2027, Casa Jaar también presenta otros modelos de la gama Geely, entre ellos Coolray y GX3 Pro, ampliando las opciones para quienes buscan alternativas que combinen diseño, desempeño, equipamiento y eficiencia. El GX3 Pro representa una de las opciones de entrada a la gama SUV de la marca, mientras que Coolray incorpora un motor 1.5 turbo y una propuesta enfocada en desempeño, tecnología y experiencia de conducción.

Respaldo que continúa después de la compra

La participación de Casa Jaar en Expomóvil 2026 también permite destacar el servicio posventa que acompaña a sus vehículos. La compañía cuenta con atención especializada en San Pedro Sula y Tegucigalpa, con personal preparado para brindar mantenimiento y acompañamiento a los propietarios. Este respaldo forma parte de una trayectoria empresarial de más de un siglo, durante la cual Casa Jaar ha mantenido presencia en el mercado hondureño y ha ampliado su oferta para acercar nuevas alternativas automotrices a las familias.