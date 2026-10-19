Lady Lee presentó Hosting Holidays con una Navidad clásica y mágica para los hogares hondureños

San Pedro Sula, Honduras

La magia de la Navidad se adelantó en Lady Lee, marcando el inicio de la temporada más especial del año. En el marco de su 55 aniversario, Lady Lee presentó oficialmente el Hosting Holidays 2026, comprobando que lo clásico nunca pasa de moda. El City Mall se llenó de la nostalgia y calidez de una Navidad atemporal el pasado viernes 16 de octubre, en un evento lleno de luz y alegría.

Durante esta tarde especial, Lady Lee presentó la tendencia que vestirá los hogares hondureños esta temporada: Christmas Nostalgia. Una propuesta que invita a cada familia a llenar su hogar de pura magia navideña con su propio toque.

Decoraciones de terciopelo, adornos de cristal, cascanueces, coronas, moños y texturas que combinan lo clásico con lo elegante, en una paleta de colores atemporales: dorado, plateado, borgoña, verde y los tonos más en tendencia de la temporada.

Revive la elegancia de la Navidad clásica

Estefanía Sauceda, Gerente de Mercadeo de Lady Lee, expresó: "La Navidad clásica nunca deja de emocionar, y en Lady Lee quisimos honrar eso con el concepto Christmas Nostalgia este año: una propuesta que invita a cada familia a llenar su hogar de magia navideña con su propio toque, jugando con colores, texturas y elementos atemporales que evocan los mejores recuerdos. Porque cuando los detalles se combinan con el amor de cada hogar, la magia navideña se siente más especial."

También añadió: "Con Hosting Holidays 2026 damos inicio oficialmente a una de las temporadas más bonitas del año. Nos llena de alegría compartir esta experiencia con nuestros clientes y ofrecerles nuevas ideas para que disfruten y vivan la magia de la Navidad en sus hogares”, añadió Sauceda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Master class navideña

La tarde estuvo llena del auténtico espíritu navideño. Los asistentes disfrutaron de una experiencia única junto a Elías Delcid, reconocido decorador hondureño, quien compartió su visión sobre anfitrionomía, decoración de comedores y ambientación de salas de estar. Todo esto cobró vida a través de temáticas que mostraron el lineal completo de productos Lady Lee, combinando mueblería y las decoraciones más elegantes de la temporada, para inspirar a cada familia a transformar su hogar en el escenario perfecto para vivir la Navidad.

Esta temporada, Lady Lee tiene todo lo que los hogares hondureños necesitan para vivir una Navidad inolvidable. Con descuentos de hasta un 50% en decoraciones y árboles navideños, además de precios especiales en línea blanca, electrónica, muebles, camas y mucho más. Y para que llevarse todo sea aún más fácil, el programa de crédito Credilee está disponible con la cuota más baja, sin prima y hasta 36 meses para pagar. También puede aprovechar de descuentos exclusivos con la membresía Paga Menos, que ofrece descuentos adicionales en esta temporada tan especial.