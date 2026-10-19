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Lady Lee presentó Hosting Holidays con una Navidad clásica y mágica para los hogares hondureños

Hay Navidades que se viven y otras que se quedan para siempre en la memoria. Con Hosting Holidays 2026, Lady Lee apuesta por la magia de los clásicos a través de Christmas Nostalgia, una tendencia que combina elegancia, tradición y detalles especiales para convertir cada rincón del hogar en el escenario de nuevos recuerdos

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 09:30 -
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Lady Lee presentó Hosting Holidays con una Navidad clásica y mágica para los hogares hondureños

Lady Lee dio la bienvenida a la temporada navideña con una experiencia llena de luz, elegancia y tradición, en la que presentó las tendencias que inspirarán a las familias hondureñas a decorar sus hogares.
San Pedro Sula, Honduras

La magia de la Navidad se adelantó en Lady Lee, marcando el inicio de la temporada más especial del año. En el marco de su 55 aniversario, Lady Lee presentó oficialmente el Hosting Holidays 2026, comprobando que lo clásico nunca pasa de moda. El City Mall se llenó de la nostalgia y calidez de una Navidad atemporal el pasado viernes 16 de octubre, en un evento lleno de luz y alegría.

La propuesta de Lady Lee combina colores clásicos como el dorado, plateado, borgoña y verde con texturas y detalles decorativos que evocan la calidez de las celebraciones familiares.

La propuesta de Lady Lee combina colores clásicos como el dorado, plateado, borgoña y verde con texturas y detalles decorativos que evocan la calidez de las celebraciones familiares.

Durante esta tarde especial, Lady Lee presentó la tendencia que vestirá los hogares hondureños esta temporada: Christmas Nostalgia. Una propuesta que invita a cada familia a llenar su hogar de pura magia navideña con su propio toque.

Las propuestas de decoración y mueblería presentadas durante Hosting Holidays 2026 mostraron cómo integrar diferentes elementos para crear espacios elegantes, ideales para recibir a familiares y amigos en Navidad.

Las propuestas de decoración y mueblería presentadas durante Hosting Holidays 2026 mostraron cómo integrar diferentes elementos para crear espacios elegantes, ideales para recibir a familiares y amigos en Navidad.

Decoraciones de terciopelo, adornos de cristal, cascanueces, coronas, moños y texturas que combinan lo clásico con lo elegante, en una paleta de colores atemporales: dorado, plateado, borgoña, verde y los tonos más en tendencia de la temporada.

Los adornos navideños de Lady Lee destacan por sus colores clásicos, para llenar cada rincón del hogar de espíritu festivo.

Los adornos navideños de Lady Lee destacan por sus colores clásicos, para llenar cada rincón del hogar de espíritu festivo.

Revive la elegancia de la Navidad clásica

Estefanía Sauceda, Gerente de Mercadeo de Lady Lee, expresó: "La Navidad clásica nunca deja de emocionar, y en Lady Lee quisimos honrar eso con el concepto Christmas Nostalgia este año: una propuesta que invita a cada familia a llenar su hogar de magia navideña con su propio toque, jugando con colores, texturas y elementos atemporales que evocan los mejores recuerdos. Porque cuando los detalles se combinan con el amor de cada hogar, la magia navideña se siente más especial."

Estefanía Sauceda, gerente de Mercadeo de Lady Lee: Destacó que la colección Christmas Nostalgia busca inspirar a las familias a crear ambientes especiales.

Estefanía Sauceda, gerente de Mercadeo de Lady Lee: Destacó que la colección Christmas Nostalgia busca inspirar a las familias a crear ambientes especiales.

También añadió: "Con Hosting Holidays 2026 damos inicio oficialmente a una de las temporadas más bonitas del año. Nos llena de alegría compartir esta experiencia con nuestros clientes y ofrecerles nuevas ideas para que disfruten y vivan la magia de la Navidad en sus hogares”, añadió Sauceda.

Los asistentes a Hosting Holidays 2026 disfrutaron de una experiencia que reunió inspiración, tendencias y detalles especiales para dar la bienvenida a la temporada navideña junto a Lady Lee.

Los asistentes a Hosting Holidays 2026 disfrutaron de una experiencia que reunió inspiración, tendencias y detalles especiales para dar la bienvenida a la temporada navideña junto a Lady Lee.

Master class navideña

La tarde estuvo llena del auténtico espíritu navideño. Los asistentes disfrutaron de una experiencia única junto a Elías Delcid, reconocido decorador hondureño, quien compartió su visión sobre anfitrionomía, decoración de comedores y ambientación de salas de estar. Todo esto cobró vida a través de temáticas que mostraron el lineal completo de productos Lady Lee, combinando mueblería y las decoraciones más elegantes de la temporada, para inspirar a cada familia a transformar su hogar en el escenario perfecto para vivir la Navidad.

Elías Delcid, reconocido decorador hondureño: Compartió recomendaciones sobre anfitrionomía, decoración de comedores y ambientación de salas de estar, ofreciendo ideas para preparar espacios acogedores durante las celebraciones.

Elías Delcid, reconocido decorador hondureño: Compartió recomendaciones sobre anfitrionomía, decoración de comedores y ambientación de salas de estar, ofreciendo ideas para preparar espacios acogedores durante las celebraciones.

Esta temporada, Lady Lee tiene todo lo que los hogares hondureños necesitan para vivir una Navidad inolvidable. Con descuentos de hasta un 50% en decoraciones y árboles navideños, además de precios especiales en línea blanca, electrónica, muebles, camas y mucho más. Y para que llevarse todo sea aún más fácil, el programa de crédito Credilee está disponible con la cuota más baja, sin prima y hasta 36 meses para pagar. También puede aprovechar de descuentos exclusivos con la membresía Paga Menos, que ofrece descuentos adicionales en esta temporada tan especial.

Invitados especiales participaron en la presentación de Christmas Nostalgia, una propuesta que celebra la tradición y la elegancia de la Navidad, con ideas para crear ambientes acogedores y compartir momentos inolvidables en familia.

Invitados especiales participaron en la presentación de Christmas Nostalgia, una propuesta que celebra la tradición y la elegancia de la Navidad, con ideas para crear ambientes acogedores y compartir momentos inolvidables en familia.

Para más información sobre productos, promociones y novedades, los clientes pueden visitar cualquiera de las 27 tiendas Lady Lee a nivel nacional o ingresar a www.ladylee.com. Síguelos en redes sociales como @ladyleehnd / Lady Lee Honduras para no perderse ninguna promoción de temporada.

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