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Muere José Luis Flores Ordóñez, director de Recursos Humanos de la Policía Nacional

Flores Ordóñez ostentaba el rango de comisionado y estaba a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional

Muere José Luis Flores Ordóñez, director de Recursos Humanos de la Policía Nacional

Las autoridades policiales lamentaron el fallecimiento del oficial y extendieron sus muestras de solidaridad.

Tegucigalpa, Honduras. El comisionado de Policía José Luis Flores Ordóñez, quien se desempeñaba como director de Recursos Humanos de la Policía Nacional de Honduras, falleció por causas naturales, informó este jueves la institución policial.

La noticia fue comunicada por la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, que expresaron sus condolencias por la muerte del funcionario policial.

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Flores Ordóñez ostentaba el rango de comisionado y estaba a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, dependencia responsable de asuntos relacionados con el personal de la institución.

En el comunicado, las autoridades policiales lamentaron el fallecimiento del oficial y extendieron sus muestras de solidaridad a sus familiares, compañeros de trabajo y amistades.

"Lamentamos profundamente el deceso del señor comisionado de Policía José Luis Flores Ordóñez", señala el mensaje por parte de la institución policial.

La esquela también indica que el funcionario murió por causas naturales, aunque no se brindaron detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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Redacción La Prensa
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