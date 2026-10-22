Muere José Luis Flores Ordóñez, director de Recursos Humanos de la Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras. El comisionado de Policía José Luis Flores Ordóñez, quien se desempeñaba como director de Recursos Humanos de la Policía Nacional de Honduras, falleció por causas naturales, informó este jueves la institución policial. La noticia fue comunicada por la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, que expresaron sus condolencias por la muerte del funcionario policial.

Flores Ordóñez ostentaba el rango de comisionado y estaba a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, dependencia responsable de asuntos relacionados con el personal de la institución. En el comunicado, las autoridades policiales lamentaron el fallecimiento del oficial y extendieron sus muestras de solidaridad a sus familiares, compañeros de trabajo y amistades.



#LutoPolicial | En nombre de toda nuestra institución enviamos nuestro sincero pésame a familiares y amigos. 🙏 https://t.co/DRlEI9Ouxn — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 22, 2026