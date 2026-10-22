El Pentágono autoriza probar poderosa arma de calor en la frontera con México

Washington, Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recibió un permiso por parte del Pentágono para probar un rayo de uso militar y desarrollar tácticas sobre su presunto uso en operaciones en la frontera de Estados Unidos, según CNN. Este rayo de calor es conocido como Sistema de Denegación Activa y es un dispositivo militar no letal que dispara un haz invisible de ondas electromagnéticas que pueden alcanzar 1 kilómetro de distancia, según las fuerzas estadounidenses. Este dispositivo está diseñado para calentar la capa de la piel humana haciendo que cause una sensación de ardor similar a una quemadura como cuando se abre un horno caliente. Según los oficiales militares la sensación de hormigueo dura alrededor de 10 a 15 minutos lo que hace que cause un instinto irresistible de huir.

El despliegue de este rayo de calor en la frontera de Estados Unidos sería una medida que ayudaría a la seguridad fronteriza por el control de inmigrantes, según lo ha priorizado la administración de Donald Trump. DHS aún no especifica cómo probaría y utilizaría esta arma en el futuro, pero, según los funcionarios actuales se podrían utilizar para dispersar la multitud de migrantes en la frontera de EEUU y México. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En un memorando se autoriza el préstamo temporal de un sistema ADS por siete meses, pero que no deberá ser operado por personal del Departamento de Guerra , lo que libera al Pentágono de cualquier responsabilidad sobre cómo quedará desplegado este sistema de energía.

Asimismo, se indica que DHS es el único responsable del empleo, uso y desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos del sistema. De acuerdo con un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la institución analiza de forma permanente herramientas tecnológicas recientes con el fin de optimizar sus tareas y reforzar sus labores operativas, según expresó CNN . Por su parte, el Pentágono evitó profundizar al ser consultado y remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cuestionamientos legales y operativos

Los aviones se enfrentaron a diversos trabajos ligados al marco legal, las normativas sobre el uso de la fuerza, la efectividad real del equipo y delicados dilemas de soberanía, sobre todo ante la posibilidad de que el dispositivo afecte a personas ubicadas en territorio mexicano que todavía no han ingresado a Estados Unidos.