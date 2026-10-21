Israel libera a más de 70 activistas detenidos mientras recogían aceitunas con palestinos

Jerusalén. La Policía de Israel informó este miércoles por la tarde de la liberación de los más de 70 activistas que habían sido detenidos por la mañana en Cisjordania ocupada mientras participaban de la recolección de aceitunas junto a agricultores palestinos.

Los activistas, entre los que había una cincuentena de extranjeros y el resto eran israelíes, fueron arrestados por soldados del Ejército de Israel y la Policía Fronteriza bajo el argumento de que "no habían solicitado autorización previa" para cosechar en los Territorios Palestinos Ocupados.

En un comunicado, la Policía dijo haber realizado una investigación en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores por la que durante la mañana "32 activistas fueron interrogados y puestos en libertad con la condición de que no regresaran a la zona".

"Además, se concluyó el interrogatorio de cuatro activistas extranjeros tras la identificación de su actividad antiisraelí en internet (...) Las 40 personas restantes que habían sido detenidas fueron puestas en libertad en la comisaría durante la tarde al no hallarse motivos para su detención", continuaba la nota de la Policía israelí.

La Policía también prevé "concluir la investigación sobre los cuatro extranjeros y entregarlos mañana (jueves) a la Autoridad de Población e Inmigración para que se celebren las audiencias relativas a su expulsión de Israel".

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La organización israelí Rabinos por los Derechos humanos confirmó a EFE que todos los activistas fueron liberados y que "no hay constancia de un trato degradante por parte de las autoridades israelíes" durante la detención, como sí han denunciado en episodios anteriores activistas de iniciativas como La Global Sumud Flotilla.