  1. Inicio
  2. · Mundo

Detienen al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

Según las autoridades, el crimen se vincula con violencia doméstica

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 10:12 -
  • Agencia EFE
Detienen al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

El presunto autor era el esposo de la víctima.

 Foto: archivo

Madrid, España. La Policía Nacional española detuvo a un hombre de 59 años y nacionalidad española como presunto autor del asesinato machista de su pareja, una mujer de 52 años y origen guatemalteco, a la que asestó este martes cinco puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los agentes detuvieron al presunto homicida en el interior de un vehículo horas después del crimen tras establecerse un dispositivo de búsqueda.

La víctima habría recibido cinco puñaladas con un arma blanca en el tórax y abdomen; como consecuencia de las múltiples heridas, entró en parada cardiorrespiratoria, fue trasladada en estado crítico a un hospital y finalmente falleció.

Muere una mujer guatemalteca de 52 años en Madrid tras ser apuñalada

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en España en lo que va de año y 1,384 desde 2003.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias