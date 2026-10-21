Detienen al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

Madrid, España. La Policía Nacional española detuvo a un hombre de 59 años y nacionalidad española como presunto autor del asesinato machista de su pareja, una mujer de 52 años y origen guatemalteco, a la que asestó este martes cinco puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los agentes detuvieron al presunto homicida en el interior de un vehículo horas después del crimen tras establecerse un dispositivo de búsqueda.

La víctima habría recibido cinco puñaladas con un arma blanca en el tórax y abdomen; como consecuencia de las múltiples heridas, entró en parada cardiorrespiratoria, fue trasladada en estado crítico a un hospital y finalmente falleció.