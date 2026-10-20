Muere una mujer guatemalteca de 52 años en Madrid tras ser apuñalada

Madrid, España. Una mujer guatemalteca de 52 años murió este martes tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en el distrito de Carabanchel , en el sur de Madrid.

La agresión tuvo lugar poco antes de las 15:00 hora local (13:00 GMT), según informó Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid .

Como consecuencia de las múltiples heridas, la víctima entró en una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida por sanitarios.