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Repatrian a 63 migrantes a República Dominicana tras ser detenidos en aguas de Puerto Rico

La Guardia Costera logró rescatar a 49 personas y recuperó los cuerpos sin vida de tres dominicanos. Una docena de migrantes continúan desaparecidos

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 08:50 -
  • Agencia EFE
Repatrian a 63 migrantes a República Dominicana tras ser detenidos en aguas de Puerto Rico

La Guardia Costera puertorriqueña informó este martes que repatrió a 63 migrantes a la República Dominicana tras interceptar la embarcación en la que viajaban en aguas del Canal de la Mona, en Puerto Rico.

República Dominicana. La Guardia Costera puertorriqueña informó este martes que repatrió a 63 migrantes a la República Dominicana tras interceptar la embarcación en la que viajaban en aguas del Canal de la Mona, en Puerto Rico.

La tripulación del buque Winslow Griesser de la Guardia Costera entregó a 63 de los 66 migrantes detenidos a dos embarcaciones de la Armada de la República Dominicana.

Los otros tres migrantes permanecen bajo custodia federal, sujetos a una investigación adicional y a cargos por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

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Según el comunicado de los guardacostas, la embarcación era precaria, de unos 30 pies de eslora (aproximadamente 9 metros) y estaba muy sobrecargada.

En la misma, viajaban 55 hombres y cuatro mujeres que afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana, además de seis hombres y una mujer que declararon ser de Haití.

La embarcación fue detectada por una aeronave de la Guardia Costera a unas 70 millas náuticas (130 kilómetros) al noroeste del municipio costero puertorriqueño de Aguadilla, e interceptada posteriormente por el buque Winslow Griesser.

A finales de septiembre, una embarcación con 64 migrantes a bordo volcó cerca de la isla puertorriqueña de Mona, luego de que se desatara a bordo una pelea y varias personas resultaran heridas con un machete.

La Guardia Costera logró rescatar a 49 personas y recuperó los cuerpos sin vida de tres dominicanos. Una docena de migrantes continúan desaparecidos.

Tres ciudadanos dominicanos fueron acusados a principios de octubre en Puerto Rico por su participación en esta trágica operación de tráfico marítimo de personas.

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