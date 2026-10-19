Inundaciones por las lluvias en Paraguay provocan afectaciones a unas 3.000 familias

Asunción, Paraguay. ​​​​​​Unas 3.000 familias han resultado afectadas en nueve de los diecisiete departamentos de Paraguay por las inundaciones tras el desbordamiento del río Paraná, a raíz de las intensas lluvias de la última semana asociadas al fenómeno climático de El Niño, informó este lunes la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa (sur), numerosas viviendas han quedado bajo el agua por el desbordamiento del Paraná, que sirve de frontera natural con Argentina, indicó la SEN, al confirmar que ha llevado víveres, carpas plásticas y materiales de construcción a los lugareños. La institución informó que también ha enviado ayuda a habitantes de los departamentos de Central el más poblado del país, Guairá, Caaguazú, Concepción, San Pedro y Canindeyú, estos tres últimos en el norte del país suramericano.

Ayolas, donde se ubica la represa de Yacyretá cuya administración comparten Paraguay y Argentina, es uno de los distritos más afectados en Misiones, con unas 1.040 familias que ya han sido atendidas. En esa localidad, unas 247 mascotas han sido rescatadas de las zonas inundadas en la última semana, dijeron a EFE fuentes de la ONG SOS Animal Ayolas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otras de las regiones golpeadas por la crecida de las aguas es Alto Paraná, fronteriza con Brasil, donde unas 1.300 familias han sido reubicadas.