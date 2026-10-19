Temporal deja diez muertos, ríos desbordados y evacuaciones en México

Veracruz, México. Al menos diez personas murieron y decenas de habitantes tuvieron que ser evacuados por las fuertes lluvias y vientos asociados al frente frío número 2 que azota el estado mexicano de Veracruz (este), donde varios ríos se desbordaron e inundaron zonas habitadas, informó este lunes las autoridades. Cuatro mujeres de una misma familia fallecieron cuando un alud de tierra derribó una barda sobre su vivienda, mientras que otras seis personas, también integrantes de una familia, murieron intoxicadas tras utilizar un generador eléctrico de gasolina durante un corte de energía provocado por el temporal. Durante el fin de semana, vientos del norte superiores a los 100 kilómetros por hora e intensas precipitaciones golpearon gran parte del territorio veracruzano, aunque durante la madrugada de este lunes las condiciones más adversas se concentraron en el sur del estado.

El desbordamiento de ríos y arroyos obligó a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas y rescates en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital. El río Coatzacoalcos, uno de los más caudalosos del sureste mexicano, se desbordó en zonas bajas y habitadas del puerto del mismo nombre, mientras que el río Aguadulcita salió de su cauce y provocó inundaciones en Agua Dulce, cerca de los límites con el estado de Tabasco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante la emergencia, el Ejército mexicano activó el Plan DN-III-E, la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina y la Policía Estatal desplegó el Plan Tajín para auxiliar a la población afectada.