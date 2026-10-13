Se forma una nueva depresión tropical en el Pacífico mexicano con potencial de huracán

Ciudad de México, México. Una nueva depresión tropical se formó este martes en el Pacífico sur mexicano y podría convertirse rápidamente en huracán durante los próximos días, mientras que Simon permanece como huracán de categoría 1 frente a las costas de Sinaloa y Nayarit, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La depresión tropical Veintiuno-E se localizaba a las 09:30 horas (15:30 GMT) a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas advirtieron de que su circulación reforzará las probabilidades de lluvias en el sur y sureste del país, mientras que las condiciones podrían favorecer su rápida intensificación hasta alcanzar la categoría de huracán. Por otra parte, Simon permanece como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su centro se ubicaba a 165 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con un desplazamiento hacia el oeste de apenas cuatro kilómetros por hora.