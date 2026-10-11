Huracán Simón se debilita a categoría 3 frente a costas de Jalisco en el Pacífico mexicano

Ciudad de México, México. El huracán Simón se debilitó este domingo a categoría 3 frente a las costas del estado de Jalisco (oeste de México), en el Pacífico mexicano, mientras continúa provocando lluvias extraordinarias en la región, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque inicialmente se preveía que Simón ingresara a tierra este día en Jalisco, el pronóstico cambió durante la jornada, y las autoridades meteorológicas prevén ahora un posible impacto hasta el jueves en Sinaloa (noroeste), mientras el ciclón continúa desplazándose paralelo a la costa. A las 18:00 hora local (02:00 GMT del lunes), Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250, y se desplazaba hacia el noroeste a siete kilómetros por hora, según el último aviso del SMN.

El centro del ciclon se localizó aproximadamente a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, ya 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima. Pese a la disminución de su intensidad, la circulación de Simón continúa generando alertas por lluvias de extraordinarias a muy fuertes en varios estados del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para las próximas 24 horas, el SMN pronostica lluvias extraordinarias -superiores a 250 milímetros- en Jalisco; así como lluvias torrenciales -de entre 150 y 250 milímetros- en Colima.