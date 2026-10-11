El Caricom le desea a Panamá una "recuperación plena y rápida" tras potente terremoto

Panamá. La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este domingo su solidaridad y "recuperación plena y rápida" a Panamá, con quien dijo que sus Estados miembro "comparten una historia profundamente entrelazada", por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el pasado viernes.

"Panamá y los Estados miembros de la Caricom comparten una historia profundamente entrelazada que abarca muchas generaciones de ciudadanos que han contribuido al desarrollo del Caribe", destacó el organismo en un comunicado.

En esta misma línea, el Caricom reconoció "la destrucción y el desplazamiento causados por los desastres naturales".

"Deseamos una recuperación plena y rápida a quienes han resultado heridos, y un pronto regreso a la normalidad", añadió.