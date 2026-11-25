San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una supuesta captura de pantalla de una publicación en X de la expresidenta Xiomara Castro, en la que presuntamente calificó de traidor al exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda.
La publicación circula luego de que Pineda ofreciera disculpas públicas a la exmandataria por revelar detalles de una conversación privada que ambos sostuvieron sobre la derrota electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales de 2025.
Sin embargo, es falso que Castro haya publicado ese mensaje en respuesta a las declaraciones del exfuncionario. La publicación data del 21 de enero de 2022 y corresponde a un contexto político distinto.
“No necesito que traidores me blinden”, se lee en la captura de pantalla que circula en Facebook, acompañada de una imagen vinculada a las recientes declaraciones de Pineda.
El 23 de noviembre de 2026, Pineda reveló durante una entrevista detalles de una conversación que sostuvo con Castro tras la derrota electoral de Libre en los comicios generales de 2025.
Según el relato del exfuncionario, la entonces mandataria le consultó sobre las razones por las que el partido perdió las elecciones. Pineda aseguró que el discurso político de Libre no logró conectar con la población, particularmente con los votantes independientes.
Un día después, el 24 de noviembre, Octavio Pineda difundió un video en sus redes sociales en el que ofreció disculpas públicas a la expresidenta y reconoció que cometió un error en la interpretación de aquella conversación.
El exministro también pidió disculpas a los militantes de Libre que se sintieron afectados por sus declaraciones y ratificó sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2029.
Publicación de 2022
Una búsqueda en Google con la frase exacta que aparece en la imagen permitió encontrar artículos periodísticos publicados el 21 de enero de 2022 que documentan el mensaje de Castro.
Entre los resultados figura una nota informativa de EL HERALDO, publicada en esa fecha, que incluye el mensaje difundido por la entonces presidenta electa en su cuenta oficial de Twitter.
En esa ocasión, Castro respondió a declaraciones del entonces diputado de Libre, Edgardo “El Chele” Castro, en el contexto de la crisis por la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional.
El parlamentario había asegurado que lo ocurrido en el Poder Legislativo serviría para proteger los cuatro años de gestión presidencial de Xiomara Castro.
Las declaraciones se produjeron luego de que un grupo de diputados de Libre respaldara la elección de Jorge Cálix como presidente provisional del Congreso Nacional, pese al acuerdo político que establecía que Luis Redondo ocuparía ese cargo.
La publicación también fue documentada por otros medios de comunicación (1, 2, 3), que confirman que el mensaje estaba dirigido al entonces parlamentario.
Esto confirma que si bien el mensaje es auténtico, fue publicado el 21 de enero de 2022 en respuesta a declaraciones del entonces diputado Edgardo “El Chele” Castro, en medio de la crisis por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional de ese año.
Por lo tanto, es falso que la expresidenta Xiomara Castro haya calificado de traidor a Octavio Pineda mediante la publicación que circula en redes sociales.