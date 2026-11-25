San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una supuesta captura de pantalla de una publicación en X de la expresidenta Xiomara Castro, en la que presuntamente calificó de traidor al exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda. La publicación circula luego de que Pineda ofreciera disculpas públicas a la exmandataria por revelar detalles de una conversación privada que ambos sostuvieron sobre la derrota electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales de 2025. Sin embargo, es falso que Castro haya publicado ese mensaje en respuesta a las declaraciones del exfuncionario. La publicación data del 21 de enero de 2022 y corresponde a un contexto político distinto. “No necesito que traidores me blinden”, se lee en la captura de pantalla que circula en Facebook, acompañada de una imagen vinculada a las recientes declaraciones de Pineda.

El 23 de noviembre de 2026, Pineda reveló durante una entrevista detalles de una conversación que sostuvo con Castro tras la derrota electoral de Libre en los comicios generales de 2025.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el relato del exfuncionario, la entonces mandataria le consultó sobre las razones por las que el partido perdió las elecciones. Pineda aseguró que el discurso político de Libre no logró conectar con la población, particularmente con los votantes independientes.

Un día después, el 24 de noviembre, Octavio Pineda difundió un video en sus redes sociales en el que ofreció disculpas públicas a la expresidenta y reconoció que cometió un error en la interpretación de aquella conversación. El exministro también pidió disculpas a los militantes de Libre que se sintieron afectados por sus declaraciones y ratificó sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2029.

Publicación de 2022