California, Estados Unidos. Gavin Newsom, gobernador de California, envió un fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el uso de su facultad de conceder indultos presidenciales y cuestionó particularmente el perdón otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y las armas. Durante un pronunciamiento público, Newsom incluyó al exmandatario hondureño entre varias personas que, según denunció, fueron beneficiadas por decisiones de clemencia de Trump, pese a haber sido condenadas por delitos graves. El gobernador recordó que Hernández fue declarado culpable de conspirar para introducir más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. "Un presidente extranjero que movió 400 toneladas de cocaína a comunidades estadounidenses, indultado", manifestó Newsom al cuestionar la decisión del mandatario estadounidense.

El gobernador utilizó el caso de Hernández para reforzar sus señalamientos sobre lo que considera un uso selectivo del poder presidencial, mediante el cual Trump favorecería a personas con dinero, influencias o vínculos con su entorno político y personal. "Donald Trump no se opone a la misericordia, la vende. Si eres pobre, negro o moreno te ponen la aguja. Si eres rico y conoces a Donald Trump, te dan un indulto, una llamada telefónica personal", expresó el gobernador, quien también hizo referencia a las declaraciones del presidente estadounidense sobre la posibilidad de conceder más perdones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su intervención, Newsom mencionó otros casos de personas beneficiadas con indultos presidenciales, entre ellos un empresario condenado por soborno, un hombre que robó dinero de trabajadores de un asilo, excontratistas militares condenados por matar a civiles iraquíes y participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

También cuestionó que una persona que posteriormente se declaró culpable de solicitar relaciones sexuales con quien creía que era una menor de 15 años hubiera recibido un perdón presidencial.

Cuestiona el indulto al expresidente hondureño

Al referirse directamente a Juan Orlando Hernández, Newsom recordó que el expresidente de Honduras recibió una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y armas, antes de que Trump le concediera el indulto. El caso del exmandatario hondureño se convirtió así en uno de los ejemplos centrales utilizados por el gobernador para cuestionar los criterios de la administración republicana al momento de otorgar beneficios presidenciales. Newsom también señaló que, como consecuencia de algunos de estos perdones, cerca de 2,000 millones de dólares que, según sus declaraciones, correspondían a víctimas y sus familiares quedaron sin recuperarse.

Exige limitar el poder presidencial de conceder indultos

Las críticas del gobernador no se limitaron a los perdones presidenciales. Newsom también arremetió contra el funcionamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que acusó de perseguir a los adversarios políticos de Trump y proteger a personas cercanas al mandatario. "Un Departamento de Justicia que enjuicia a sus enemigos y lo indulta a él y a sus amigos, eso no es aplicación de la ley; eso es un negocio de protección. Necesitamos una reforma federal fundamental", sostuvo. En otro momento de su intervención, el gobernador recordó un episodio de 1989, cuando Trump publicó anuncios en periódicos en los que exigía la pena de muerte para cinco adolescentes negros y latinos acusados en el caso conocido como los Cinco de Central Park. Los jóvenes fueron posteriormente exonerados después de que nuevas pruebas, incluido el ADN, demostraran su inocencia.