La muerte de Nixon Yojhan Oseguera Díaz, un joven empleado del Banco Central de Honduras (BCH), continúa generando consternación entre sus familiares, amigos y conocidos.
Tras conocerse que falleció luego de someterse a una cirugía estética, su expareja sentimental compartió un emotivo mensaje de despedida en el que expresó el profundo dolor que le ha dejado su partida.
A través de sus redes sociales, Victoria Cárcamo, exesposa de Nixon Oseguera, recordó los momentos que compartieron durante su relación y dedicó unas sentidas palabras al padre de su hijo, quien murió el pasado lunes 23 de noviembre.
“Has dejado un gran vacío y dolor en mi corazón, siempre me dijiste que hasta que la muerte nos separara. Recordaré todos los bonitos momentos que pasamos”, escribió al inicio de su mensaje.
En su publicación, también agradeció a Nixon por el hijo que tuvieron juntos, a quien describió como el regalo más hermoso que le dejó. La expareja dejó ver que, pese a la separación, conserva los recuerdos de la vida que compartieron.
“Gracias por el regalo más hermoso que me dejaste, nuestro hijo. Hoy me despido de ti, pero sé que vivirás siempre en mi corazón y en cada recuerdo que compartimos”, agregó en su despedida.
La publicación provocó reacciones de solidaridad entre quienes conocieron a Oseguera y siguen de cerca las circunstancias de su fallecimiento. El joven tenía 32 años y era padre de un menor de aproximadamente 10 años.
Una fuente cercana a la familia de Nixon Yojhan Oseguera Díaz reveló en exclusiva a LA PRENSA que el joven murió después de someterse a una cirugía estética. La noticia tomó por sorpresa a personas de su entorno, especialmente por su gusto por el cuidado personal y la actividad física.
Oseguera disfrutaba mantenerse activo, hacer ejercicio y cuidar su apariencia física. Esa faceta también quedaba reflejada en las fotografías y publicaciones que compartía en sus redes sociales, donde mostraba diferentes momentos de su vida cotidiana.
Su pasión por el modelaje era otra de las características que compartía con sus seguidores. En varias de sus imágenes se apreciaba su interés por la imagen personal, una actividad que formaba parte de sus gustos y aficiones.
La noticia de su muerte generó numerosas muestras de pesar en las plataformas digitales, donde amigos y conocidos recordaron al joven y expresaron sus condolencias a sus familiares. Su fallecimiento también dejó un profundo dolor en su círculo más cercano.
Nixon murió el lunes 23 de noviembre. Inicialmente fue velado en Funerales del Recuerdo, en La Ceiba, Atlántida, donde familiares y allegados se reunieron para darle el último adiós.
Posteriormente, sus restos fueron trasladados a Olanchito, Yoro, donde recibió cristiana sepultura. Oseguera también fue miembro de la iglesia Elim Manantial, comunidad religiosa de la que formó parte durante su vida.
Mientras sus familiares y amigos enfrentan su partida, el mensaje de su expareja refleja el dolor de una familia que pierde a uno de sus integrantes y, especialmente, de un menor que ahora deberá crecer con los recuerdos de su padre.