Uno de los mayores retos fue sintetizar un siglo de historia en una duración cercana a una película. El realizador contó que para mantener la equidad, cada título y generación campeona recibió el mismo tiempo en pantalla. Antes de fallecer, Orinson Amaya alcanzó a ver adelantos del documental y Maradiaga asegura que el expresidente se emocionó con las primeras tomas del proyecto y grabó su entrevista unos días antes de morir.

El periodista hondureño Rely Maradiaga fue el encargado de grabar y editar todo el documental y destaca que el proyecto exigió un trabajo minucioso de investigación y producción, con tres meses y medio de filmación y un mes y medio de edición, además de múltiples traslados y dramatizaciones, como la historia de doña Queta .

El documental del Marathón 'Un acto de fe' ya está en las salas de cine y emociona a todos los aficionados verdolagas. El proyecto fue impulsado por el expresidente Orinson Amaya meses antes de su muerte y su idea era plasmar la historia y la grandeza de la institución a lo largo de sus cien años.

Durante la edición y la presentación, el proyecto dejó momentos de fuerte carga emocional, tanto para el periodista como para figuras históricas y directivos que lloraron al revivir el sentimiento hacia Marathón . Rely Maradiaga define el trabajo como su mayor reto profesional por la magnitud de condensar cien años de historia y resume su esencia en una sola palabra: fe.

El fallecimiento de Orinson Amaya transformó el cierre del documental, que incorporó un buen tiempo dedicado a su memoria sin perder el enfoque colectivo que él deseaba, y retrasó su estreno público hasta que su familia estuviera lista, coincidiendo con el inicio de la celebración de los 101 años del club. Rely asegura que se enteró de la noticia tras ver un estado de WhatsApp y confirmar con Rolin Peña , recordando con afecto las conversaciones profundas con Amaya más allá del fútbol y el respaldo responsable tanto de la directiva —encabezada por el presidente Otero— como de su esposa, doña Aracely.

No es fácil, es un rompecabezas bravo de armar, pero cada persona que ahí se entrevistó puso el alma, el corazón, toda la disposición, hay tantas ganas de estar, de salir, de ser parte como en este documental.

Representa la cosecha después de 14 años en Televicentro haciendo reportajes emotivos, gracias a Dios que da los dones y gracias al presidente Amaya y a toda la directiva de Marathón porque se qué él consensuaba mucho y se qué toda la directiva estuvo de acuerdo en que mi empresa y su servidor fuéramos los que hiciéramos este documental. Pero al final de cuenta los verdaderos protagonistas son los que salen ahí entrevistados.

Feliz porque creo que le cumplimos al presidente Orinson Amaya el sueño que él tenía porque la idea nació de él, fue el primero en pensar en hacer un documental en donde se reflejara la historia y la grandeza de Marathón y donde quedara plasmado para la historia 100 años en un documento de poco más de dos horas que los marathones van a disfrutar.

¿Qué fue lo más difícil de este documental?

Condensarlo en dos horas y media, eso fue lo más bravo. El primer corte, el primer final era de cuatro horas y 20 minutos. Claro, por mucho que ames a Marathón difícilmente vengas a ver una película de cuatro horas y 20 minutos. Eso fue lo primero, luego hicimos un recorte, se lo presentamos a la familia del presidente Amaya y a la directiva de Marathón en tres horas con 20 minutos y luego se hizo un nuevo recorte hasta quedar en dos horas y medias que es lo que definitivamente dura, es más o menos el tiempo de una película.

¿Cuánto tiempo de trabajo llevó este documental recopilando toda información, entrevistas y documentos?

Esto llevo tres meses y medio de filmación entre entrevistas, recopilación de información, después llevó un mes y medio de edición. Me siento contento de que en esos primeros días de edición el presidente Amaya logró ver algunos fragmentos del documental. Yo tengo notas de voz de él llorando, feliz, él alcanzó a ver al menos la base, no el producto final. Yo le mandaba los videos al WhatsApp de él y se emocionaba con cada cosa que yo le mandaba, eso me tiene muy feliz porque ese es un proyecto que nació verdaderamente del corazón de él.

El documental estaba previsto para ser un homenaje a los 100 años de Marathón, pero en eso sucede la muerte del presidente Orinson Amaya y ya el enfoque imagino tuvo que cambiar. ¿Cómo fue eso y cómo se vivió?

Lo más difícil era como cerrar el documental, como terminarlo porque lo último que sale del documental es precisamente la muerte del presidente Orinson Amaya. El documental hubiese durado dos horas cerradas creería yo, pero esos 19 minutos extras son precisamente los dedicados al presidente Orinson Amaya y lo más difícil era como hacer que el documental no fuera de Orinson porque eso es algo que él quería, el ni siquiera quería salir en los entrevistados, él decía que cedía su lugar a otros, al final por fortuna logramos convencerlo y la entrevista del presidente Amaya se hace 22 o 23 días antes de que él falleciera.

Rely, usted es un experto en hacer llorar a los entrevistados, ¿lloró usted en este proceso?

Sí, lloré en tres ocasiones mientras lo trabajaba el video. La llorada más grande fue cuando él fallece. Es bien bravo haber hablado con una persona dos días antes y luego ir a cortar una entrevista donde sabes que él ya no está, es impactante y sobre todo cuando llegué a la parte donde él hablaba de los sueños que tenía con Marathón, esa parte a mí me quebró completamente. Cuando él cuenta que quiere hacer esto, esto y esto, que creo que es algo que la directiva con el presidente Otero han asumido y tienen ganas de echar andar esos proyectos que él tenía.

¿Quién le dio la noticia de que falleció Orinson Amaya? ¿Cómo cayó en su persona?

Yo estaba en la oficina, llegando y hay una persona en común con la directiva del Marathón, yo veo que pone en su estado de WhatsApp "Que noticia tan fuerte, descanse en paz" con una foto del presidente Amaya. El instinto inicial es llamarlo a él, a Orinson, cuando él no me contesta llamó a Rolin Peña y él me da la noticia. Yo conocí a Orinson la persona, más que el presidente, esas pláticas hasta la 1 o 2 de la mañana donde hablamos del Marathón muchísimo, hablábamos de la vida, la familia, de las oportunidades, el tiempo, de Dios, tuve el privilegio de hablar de temas más allá del fútbol con él, entonces si se llegó a generar como un sentimiento, más que un respeto a la figura, un cariño por Orinson la persona, eso es algo que siempre me voy a llevar.

¿Cómo fue el momento cuando Orinson le pide que haga el documental del Marathón?

Cuando él me lo plantea yo lo primero que pienso es: "ok presidente, esto no se graba en tres días, esto es algo de mucho tiempo". Y él me dijo: "póngame en un documento cuánto tiempo, cuántos entrevistados y cuánto dinero se necesita para hacer esto". Y yo le envié ese mensaje: "Presidente, se necesita tanto tiempo por tantos entrevistas y cuesta tanto". Y solo me puso: "Hagamos historia Rely, vamos con todo".

¿Es caro hacer esto?

Sí es caro. Bueno, no es que es caro, sino que solo en entrevistas fueron 38 traslados a diferentes puntos, a diferentes lugares. Hablo de montaje de lugares donde tenés, pagar actores porque ciertas situaciones, voy a poner un ejemplo, un adelanto, la historia de doña Queta es dramatizada por alguien, doña Queta en su juventud, esa actriz tiene un costo, el lugar tiene un costo, todo eso. Es bien interesante porque en la medida que fuimos haciéndolo aparecen gastos inesperados, pero al final el presupuesto salió super bien. Yo quiero decir algo públicamente, la familia del presidente Amaya y la directiva del Marathón fueron muy legales porque este era un proyecto del presidente Amaya y cuando él fallece uno piensa "¿quién me responde". Desde el primer instante Marathón fue muy responsable y la esposa del presidente doña Aracely fue también muy legal. Este documental fue entregado a inicios de este año a la familia del presidente Amaya y a la Junta Directiva del Marathón. Para la familia no es fácil exponer públicamente algo que es tan doloroso como la muerte de Orinson Amaya y por eso hasta que la familia estaba lista el documental sale, para la memoria de él y también sale en un momento oportuno donde Marathón ya comienza la celebración de sus 101 años.

Cuando presenta el documental, ¿cuál fue el mensaje o la respuesta que más lo marcó?

Ver llorar por ejemplo a Rolin, al presidente Otero, ver llorar a la familia del presidente Amaya, ver llorar al máximo anotador Leonel Machado que es un hombre muy firme, de un temperamento y de una fortaleza, el gran Maní Suazo llora por todo, igual verlo llorar a él, ver llorar a Mario Berríos que siempre ha sido el capitán, entonces ver a estas figuras superadas, no por el documental, sino por el sentimiento de Marathón, por el amor porque yo creo que si algo se refleja en este documental es el amor a Marathón y eso es algo que a mí me tiene complacido, yo lo he visto cualquier cantidad de veces. Ayer lo vi junto con un amigo y le dije "está hecho, estoy tranquilo, feliz y estoy agradecido con este privilegio".

¿Es el trabajo que más ha disfrutado hacer?

Es el trabajo que más me ha retado porque regularmente yo había hecho trabajos de una final, de un torneo, nunca de 100 años. Condensar 100 años en dos horas y medias es un reto enorme. Hay cosas que es imposible contarlo todo, pero es un documental muy justo porque cada título de Marathón, cada generación que entró un título tiene exactamente la misma cantidad de tiempo en el documental.

Es el que más disfrutó como buen verdolaga...

Bueno, es un privilegio trabajar en algo tan grande y tan hermoso.

¿Cómo describiría este documental en una palabra?

Fe. Es un acto de fe, definitivamente.