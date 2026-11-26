Bélgica.

El futbolista hondureño Luis Palma tuvo una destacada actuación este jueves al marcar su primer gol en la fase de liga de la UEFA Europa League con el Lech Poznań de Polonia. El atacante catracho no solamente se hizo presente en el marcador, sino que también participó en la jugada del primer tanto de su equipo y protagonizó una celebración que llamó la atención. En el compromiso correspondiente a la quinta jornada de la competición europea, el Lech Poznań visita mal Union Saint-Gilloise de Bélgica, en un encuentro en el que el internacional hondureño recibió la confianza de su entrenador para salir como titular y respondió con una actuación determinante en el frente de ataque. “El Bicho” aprovechó la oportunidad para demostrar su calidad y capacidad ofensiva en el escenario europeo. Su participación fue clave durante los primeros minutos del encuentro, en los que el conjunto polaco consiguió tomar una ventaja importante frente al equipo belga.

La anotación del hondureño llegó al minuto 18, cuando el Lech Poznań ya ganaba 0-1. En una acción ofensiva, Palma quedó frente al guardameta rival, quien intentó salir para despejar el balón, pero no consiguió resolver la jugada de la mejor manera y terminó dejando el esférico a disposición del atacante centroamericano. El catracho no desaprovechó la oportunidad y definió de derecha para enviar el balón al fondo de la portería, firmando el 0-2 para el conjunto polaco. Fue una acción que premió su presencia en el área y su capacidad para aprovechar los errores del rival en un partido de exigencia internacional.

SORPRENDE SU FESTEJO

Sin embargo, más allá de la anotación, lo que también llamó la atención fue la manera en que celebró el gol. Después de festejar con sus compañeros, Palma se colocó el balón debajo de la camiseta, a la altura del abdomen, en un gesto que suele utilizarse para anunciar o dedicar un tanto a la espera de un bebé. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El aporte de Palma no se limitó a su gol. Tres minutos antes de hacerse presente en el marcador, el delantero hondureño había participado directamente en la primera anotación del Lech Poznań, al asistir a Yannick Agnero para que abriera el marcador.

De esta manera, el internacional catracho tuvo una intervención decisiva en los dos primeros goles de su equipo, demostrando que puede marcar diferencias tanto en la definición como en la generación de oportunidades para sus compañeros.

SIGUE BRILLANDO EN EUROPA

El atacante hondureño también cuenta con un registro destacado en el panorama internacional: ha conseguido marcar en las tres principales competiciones de clubes de la UEFA, la Champions League, la Europa League y la Conference League. Este registro refleja la experiencia que ha acumulado Palma en distintos escenarios del fútbol europeo, donde ha tenido la oportunidad de enfrentarse a clubes de diferentes ligas y demostrar su capacidad goleadora.