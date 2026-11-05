Luis Palma y Lech Poznań sufren derrota contra Benfica en la Europa League

Lisboa, Portugal.

El futbolista hondureño Luis Palma tuvo participación este día con el Lech Poznań, que cayó 3-1 frente al Benfica de Portugal, en compromiso correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El encuentro se disputó en el Estadio da Luz, en Lisboa, donde el conjunto portugués impuso condiciones y consiguió tres puntos importantes para mantenerse entre los líderes de la competición. Benfica abrió el marcador apenas al minuto 6 por medio de Rafa Silva, quien aprovechó una oportunidad dentro del área para adelantar a los locales. El equipo portugués mantuvo el control durante buena parte del encuentro, aunque encontró mayor resistencia en el segundo tiempo.

Para la segunda mitad, el entrenador del Lech Poznań decidió darle ingreso al hondureño Luis Palma al minuto 62, en sustitución de Daniel Håkans, buscando mayor profundidad y alternativas en ataque. El catracho disputó aproximadamente 28 minutos y tuvo participación en el intento de reacción del conjunto polaco. Durante su tiempo en cancha registró un remate a portería, un pase clave y una recuperación de balón, de acuerdo con las estadísticas del encuentro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sin embargo, la escuadra portuguesa amplió la ventaja al minuto 67 mediante Gianluca Prestianni, quien firmó el 2-0 con una gran definición.El Lech Poznań consiguió descontar al minuto 72 gracias a Leo Bengtsson, quien aprovechó un error en la salida del Benfica para colocar el 2-1 y devolverle la esperanza a los visitantes. Cuando parecía que el encuentro terminaría con una diferencia mínima, Georgiy Sudakov apareció al minuto 90 para sentenciar el compromiso con el definitivo 3-1. ¿Cómo queda Luis Palma y el Lech Poznań en la tabla? Con este resultado, Benfica llegó a 12 puntos y se mantiene en el primer puesto de la clasificación de la fase de liga, igualado en unidades con Bournemouth y Ferencváros.