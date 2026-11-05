Espinel destaca el histórico 8-0 pero lamenta la situación del Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel, vivió una noche especial tras la contundente goleada 8-0 sobre Juticalpa, un resultado que calificó como el más amplio que ha conseguido durante su carrera como director técnico. Sin embargo, el estratega uruguayo dejó claro que el marcador no debe generar falsas expectativas ni distraer al equipo de sus objetivos deportivos. “Es el resultado más largo que he obtenido en mi carrera deportiva”, reconoció Espinel durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El técnico explicó que la goleada fue producto del buen funcionamiento colectivo y de una contundencia que, según admitió, le había faltado al conjunto albo en anteriores compromisos.

“Más allá del resultado, evaluamos que el equipo jugó muy bien. Dentro de ese plan de juego que se llevó a cabo, que estaba planificado, pudimos tener la contundencia que por ahí nosotros no hemos tenido”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Espinel no quiere exceso de confianza. Pese a la histórica diferencia en el marcador, el entrenador olimpista aseguró que sus dirigidos no deben relajarse, especialmente cuando se aproxima una etapa determinante del campeonato. “Nosotros siempre jugamos con el trabajo, más que con el resultado. Nunca le damos consejos a los jugadores de que se pueden relajar, ni cuándo se va ganando ni cuando se va por ahí con un resultado adverso”, expresó.