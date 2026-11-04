Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia se afianza con paliza y Motagua va en alza

Tegucigalpa, Honduras.

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, con un Olimpia que continúa firme en la cima, un Motagua que no pierde de vista y un Real España que se mantiene al acecho con un partido menos. El gran protagonista de la fecha fue el Olimpia, que protagonizó una auténtica exhibición de fútbol al aplastar 8-0 al Juticalpa FC. Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Espinel llegaron a 32 puntos y consolidaron el primer lugar de la clasificación, ampliando a cuatro unidades su ventaja sobre Motagua.

Las águilas también hicieron su tarea. El Motagua consiguió una importante victoria de 2-1 frente al Estrella Roja que quiso sorprender, resultado que le permitió alcanzar los 28 puntos y mantenerse en la segunda posición del campeonato. El equipo azul sigue en la pelea por el primer puesto y no le pierde la pista a su eterno rival. Por su parte, el Real España ocupa el tercer escalón con 27 unidades, pero tiene un partido pendiente, por lo que todavía cuenta con posibilidades de acercarse a los primeros lugares. La Máquina ha disputado 12 encuentros y se mantiene como uno de los principales candidatos a pelear por el liderato. En la cuarta posición aparece el Marathón con 22 puntos, mientras que Olancho FC se mantiene quinto con 17 unidades después de empatar 0-0 ante los Lobos de la UPNFM, que llegaron a 16 puntos y ocupan el sexto lugar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la zona media de la clasificación aparece Estrella Roja con 15 puntos, seguido por Choloma con 13. Génesis FC y Atlético Independiente comparten 11 unidades, aunque los paceños tienen mejor diferencia de goles.