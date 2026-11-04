Olancho y Lobos de UPN firman un empate sin goles y se estancan en la tabla de posiciones

Olancho, Honduras.

Olancho FC dejó escapar una oportunidad importante de acercarse a los puestos de liguilla tras empatar 0-0 frente a los Lobos de la UPNFM en su propia cancha, en un compromiso donde tuvo ocasiones para quedarse con los tres puntos, pero se encontró con un inspirado Alex Güity. El resultado representa un tropiezo para los pamperos, que buscaban aprovechar su condición de local para meterse de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El encuentro comenzó con una oportunidad clarísima para los olanchanos. Apenas al minuto 2, Jerry Bengtson realizó un gran recorte dentro del área y quedó frente a la portería defendida por Alex Güity, pero el experimentado delantero no consiguió definir y desperdició una ocasión inmejorable para abrir el marcador. Lobos también tuvo que apoyarse en las intervenciones de su guardameta para mantener el cero. Al minuto 32, Aaron Cabrera encontró una pelota dentro del área y sacó un potente remate que parecía terminar en el fondo de las redes, pero Güity reaccionó de gran manera para evitar la anotación de los locales.

En la segunda parte, el arquero universitario volvió a convertirse en protagonista. Al minuto 64, Marlon 'Machuca' Ramírez apareció completamente libre en el segundo palo y conectó un cabezazo que llevaba peligro, pero Alex Güity respondió nuevamente con una gran intervención para impedir que Olancho celebrara el tanto de la victoria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con este empate sin goles, Olancho FC desperdició la posibilidad de sumar tres puntos en casa y meterse de lleno en la lucha por los puestos de liguilla, cuando solamente restan tres jornadas para concluir las vueltas regulares del campeonato. Los pamperos llegaron a 17 unidades y permanecen fuera de los primeros seis lugares, por lo que deberán buscar una reacción en el cierre de la fase regular. El resultado también fue celebrado por Estrella Roja y CD Choloma, dos equipos que mantienen la pelea por conseguir un boleto a la siguiente ronda del Torneo Apertura. Por su parte, Lobos de la UPNFM alcanzó los 16 puntos y se ubicó en la séptima posición de la tabla, mientras la disputa por los últimos cupos de clasificación promete emociones en las jornadas restantes.

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