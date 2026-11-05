Sequía en Honduras: elevarían alerta roja a 91 municipios

San Pedro Sula. La posibilidad de que la sequía se intensifique en Honduras mantiene bajo evaluación a las autoridades de gestión de riesgos. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) estudia elevar de amarilla a roja la alerta en 91 municipios, ante las proyecciones de temperaturas superiores a los niveles habituales y la prolongación del fenómeno de El Niño.

La advertencia fue planteada este miércoles 4 de noviembre durante una Mesa Técnica de Gestión Integral de la Sequía, donde se revisaron los escenarios climáticos para los próximos meses y las medidas que deberán adoptarse en las zonas más vulnerables. Uno de los factores que genera mayor preocupación es que las temperaturas podrían mantenerse al menos dos grados por encima del promedio normal. Este comportamiento favorecería una mayor evaporación del agua y reduciría la disponibilidad del recurso en fuentes utilizadas por las comunidades. Las proyecciones presentadas en la reunión indican que los efectos de El Niño podrían prolongarse hasta junio de 2027, por lo que las instituciones buscan anticiparse a un posible agravamiento de las condiciones de sequía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras se revisa la situación de los municipios bajo alerta amarilla, otros 103 territorios ya reciben atención integral y asistencia humanitaria por las consecuencias del fenómeno climático. Las autoridades no descartan ampliar las intervenciones si las condiciones empeoran.