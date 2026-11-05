Chikungunya pone en alerta a San Pedro Sula ante riesgo de contagios

San Pedro Sula, Honduras. La eliminación de criaderos de zancudos en las viviendas y la protección contra las picaduras son algunas de las principales medidas que deben reforzar los habitantes de San Pedro Sula ante la circulación del chikungunya en Honduras, donde la Secretaría de Salud confirmó 13 casos a nivel nacional. Aunque en la zona norte no registra casos de esta enfermedad hasta el momento, indicó la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, quien hizo un llamado a la población para mantener las medidas de prevención y evitar que los mosquitos transmisores se reproduzcan en los hogares y comunidades. La especialista explicó que el dengue, el zika y el chikungunya comparten el mismo vector, por lo que las acciones para combatir estas enfermedades deben comenzar con la eliminación de los depósitos de agua que sirven como criaderos. Villatoro advirtió que recipientes pequeños, como cáscaras de huevo y tapas de refrescos, pueden acumular agua y favorecer la reproducción del zancudo. También mencionó las llantas, latas de pintura y restos de refrigeradores o congeladores que ya no se utilizan.

La doctora insistió en que las familias deben revisar sus viviendas y eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua, ya que estos espacios favorecen el desarrollo de larvas y la proliferación de mosquitos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Protección en viviendas y comunidades

Entre las recomendaciones para reducir el riesgo de picaduras, Villatoro destacó el uso de mosquiteros, repelentes y ropa que cubra los brazos y las piernas, especialmente en los niños pequeños.

También pidió a las personas que trabajan en espacios abiertos o zonas de mayor exposición utilizar repelente y adoptar medidas de protección durante sus actividades. La prevención, señaló, no debe limitarse al interior de las viviendas. Los solares baldíos también requieren atención para evitar la acumulación de basura y el crecimiento de maleza. En ese sentido, hizo un llamado a los patronatos para involucrarse en las jornadas de limpieza de los barrios y colonias, con el propósito de reducir los espacios donde se reproduce el mosquito. Dolor articular, una de las principales señales La doctora explicó que el chikungunya puede presentar síntomas similares a los del dengue, entre ellos fiebre y malestar general. Sin embargo, una de sus características principales es el dolor intenso en las articulaciones, que puede llegar a ser incapacitante y prolongarse durante varios meses.

Villatoro también recomendó prestar atención a señales de alarma como dolor abdominal, vómitos y sangrado, debido a que requieren valoración médica oportuna. La especialista pidió a la población acudir a los establecimientos de salud cuando presente síntomas y evitar la automedicación. En los pacientes sin signos de alarma, el manejo puede realizarse en los centros de salud, siguiendo las indicaciones del personal médico; mientras que quienes presenten complicaciones deben recibir la derivación correspondiente a un hospital.

Casos pendientes de confirmación en Cortés

Por su parte, el doctor Diógenes Chávez, de la Región Departamental de Salud de Cortés, informó que se tienen tres casos pendientes de confirmación en el departamento, mientras que a nivel nacional ya se contabilizan 13 casos confirmados.

Chávez explicó que el chikungunya es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector que transmite el dengue. Entre los síntomas mencionó fiebre que puede alcanzar entre 38 y 39 grados, dolor de cabeza y molestias intensas en las articulaciones, principalmente en manos, muñecas, pies y tobillos. El médico advirtió que el dolor puede dificultar las actividades cotidianas e incluso impedir que los pacientes asistan a sus trabajos, debido a que en algunos casos persiste durante semanas o hasta un par de meses. También pueden presentarse sarpullido y náuseas, por lo que recomendó buscar atención médica ante la sospecha de la enfermedad y realizarse las pruebas correspondientes para establecer un diagnóstico.

Evitar la automedicación

La doctora en medicina general Cindy Miralda explicó que el chikungunya es una enfermedad infecciosa causada por un alfavirus y transmitida por la picadura de mosquitos infectados de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Indicó que el período de incubación generalmente es de tres a siete días, aunque puede oscilar entre dos y 12 días. Entre las manifestaciones clínicas mencionó fiebre superior a los 39 grados, escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolor articular, náuseas, vómitos y sarpullido, que puede aparecer inicialmente en la cara y el tórax.