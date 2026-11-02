Dengue sigue al alza en Cortés: reportan 705 casos en la semana 42

San Pedro Sula, Honduras. Los casos de dengue continúan en aumento en el departamento de Cortés. Durante la semana epidemiológica 42 se reportaron 705 casos, lo que representa un incremento de 24 en comparación con la semana anterior, informó el doctor Diógenes Chávez, de la Región Departamental de Salud de Cortés. De acuerdo con el funcionario, del total de casos registrados, 588 corresponden a dengue sin signos de alarma, 104 a dengue con signos de alarma y 13 a dengue grave. Chávez advirtió que la tendencia continúa al alza y explicó que las condiciones climáticas, caracterizadas por lluvias aisladas, sol y humedad, favorecen la reproducción del zancudo transmisor de la enfermedad.

Municipios más afetados por el dengue

Choloma encabeza la lista de municipios con mayor número de casos, con 203. Le sigue Villanueva, con 107, y Puerto Cortés, con 100, según las cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias.

A nivel nacional, Honduras registra 12,281 casos de dengue: 8,941 sin signos de alarma, 3,098 con signos de alarma y 242 graves. Además, se contabilizan cuatro fallecimientos, mientras que en la Región Departamental de Salud de Cortés no se reportan muertes por esta enfermedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Honduras ocupa el segundo lugar entre los países de Centroamérica con mayor número de casos de dengue, según datos actualizados de la Organización Panamericana de la Salud(OPS) y la Secretaría de Salud. El país ya contabiliza más de 12,000 contagios, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades de Salud ante el incremento de la enfermedad y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

Fumigación y medidas de prevención

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias anunciaron que esta semana pondrán en funcionamiento tres máquinas Leco, procedentes de Tegucigalpa, para reforzar las jornadas de fumigación en los municipios de Cortés. El doctor Chávez explicó que estas acciones se desarrollan con el apoyo de las municipalidades y los patronatos comunitarios.

Asimismo, hizo un llamado a la población a eliminar los posibles criaderos de zancudos, especialmente los recipientes que acumulan agua. También recomendó mantener tapados los depósitos utilizados para almacenar agua, ya sea con madera, plástico o lámina. Entre otras medidas, aconsejó evitar que los niños permanezcan al aire libre entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde o, en caso de salir, utilizar repelente para reducir el riesgo de picaduras.

Vacunas contra el dengue para niños y adolescentes

Chávez señaló que el grupo de población más afectado se encuentra entre los 6 y 16 años. Por esa razón, la Región Departamental de Salud inició la campaña de vacunación contra el dengue dirigida a niños y adolescentes de esas edades.

Según detalló, recibieron una asignación de 13,500 dosis, distribuidas en los municipios del departamento. La vacunación se realiza en los establecimientos de salud y también se extenderá a escuelas y colegios, con la autorización de los padres de familia. El funcionario explicó que la inmunización se está desarrollando por fases y que, por el momento, se prioriza a este grupo poblacional.

Autoridades piden no automedicarse

"No nos quedemos en casa si tenemos sospecha de dengue porque el dengue puede ser mortal", expresó. El doctor Chávez insistió en que las personas que presenten síntomas sospechosos de dengue deben acudir a la unidad de salud más cercana para recibir una evaluación y un diagnóstico oportuno.