Salud afirma que ha pagado el 95% de los salarios reclamados por médicos

Teguciglapa, Honduras. La Secretaría de Salud ( Sesal ) informó este viernes que ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por los médicos del sector público, mientras continúa trabajando en la resolución de los casos pendientes, en medio del paro que afecta los servicios de salud pública.

José Miguel Castillo, viceministro de Salud, informó que se ha avanzado en el cumplimiento del 95% de las obligaciones salariales y que las autoridades continúan trabajando para resolver los casos pendientes y dar respuesta a las situaciones que aún están en proceso.

Castillo legítimos los reclamos laborales ; Sin embargo, aseguró que “no es justo que los más perjudicados sean los hondureños que no tienen dinero para pagar una consulta”.