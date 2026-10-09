Salud afirma que ha pagado el 95% de los salarios reclamados por médicos

Teguciglapa, Honduras. La Secretaría de Salud ( Sesal ) informó este viernes que ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por los médicos del sector público, mientras continúa trabajando en la resolución de los casos pendientes, en medio del paro que afecta los servicios de salud pública.
José Miguel Castillo, viceministro de Salud, informó que se ha avanzado en el cumplimiento del 95% de las obligaciones salariales y que las autoridades continúan trabajando para resolver los casos pendientes y dar respuesta a las situaciones que aún están en proceso.
Castillo legítimos los reclamos laborales ; Sin embargo, aseguró que “no es justo que los más perjudicados sean los hondureños que no tienen dinero para pagar una consulta”.
El viceministro hizo un llamado a priorizar el bienestar de la población y buscar una salida que permita atender las demandas laborales sin prolongar las afectaciones a los usuarios.
“Pedimos a los médicos que no le nieguen la salud a nadie , así como el Gobierno no le está negando el pago a nadie”, dijo Castillo.
El funcionario indicó que se encontró “un sistema de salud devastado, con millones de lempiras en deudas”.
“Esto significa que, antes de comprar medicamentos, mejorar hospitales o ampliar la atención, tuvimos que empezar pagando cuentas atrasadas”, detalló.
El Gobierno de la República impulsa iniciativas como las Unidades Médicas de Atención Comunitaria ( UMAC ), orientadas a ofrecer atención gratuita y acercar los servicios sanitarios a las comunidades, particularmente a las personas que enfrentan mayores barreras económicas o geográficas.
"Seguimos trabajando para fortalecer la red pública, resolver los compromisos pendientes y acercar los servicios de salud a la población. La prioridad es que los hondureños puedan recibir la atención que necesitan", destacó el viceministro.
La Secretaría de Salud reiteró que comenzará dando seguimiento a los casos pendientes y trabajando para fortalecer los servicios públicos de salud.