Médicos advierten que protestas podrían intensificarse tras el feriado

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio Médico de Honduras (CMH) advirtió que el conflicto por el pago de salarios atrasados podría intensificarse después de la Semana Morazánica si el Gobierno no presenta una solución concreta para los médicos que aún esperan el pago por los servicios prestados. Héctor Carranza, miembro del Tribunal de Honor del CMH, señaló que el gremio mantiene su reclamo debido a que todavía existen profesionales a quienes no se les han pagado salarios correspondientes a meses ya trabajados.

La protesta de los médicos cumple este martes 30 días consecutivos de asambleas informativas y continuará este miércoles 7 de octubre, pues el gremio convocó a una nueva asamblea informativa a nivel nacional. La medida ha provocado la suspensión y reprogramación de miles de citas y procedimientos en los establecimientos de salud pública. "Todavía no terminan de cancelar los salarios de los médicos adeudados", manifestó Carranza, al referirse a la situación que mantiene enfrentado al gremio con las autoridades sanitarias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El médico denunció, además, que en algunas regiones sanitarias se les ha comunicado a profesionales que no recibirán el pago correspondiente a los primeros meses de este año, pese a que aseguran haber trabajado durante ese período. "Nos hemos dado cuenta de que en algunas regiones sanitarias les están diciendo a los médicos que no les van a pagar los primeros tres meses de este año que han laborado", denunció. El especialista mencionó que a algunos médicos de Santa Bárbara se les habría informado que sus contratos comenzaron en junio, pero que el primer mes no sería pagado y que los desembolsos comenzarían a partir del segundo mes.

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL https://t.co/14y6sjLZhi — Colegio Médico de Honduras (@ColegioMedicoHN) October 6, 2026

Esta situación podría arreciar las protestas del gremio una vez concluya el Feriado Morazánico, debido a que los médicos mantienen su exigencia de una solución y advierten que, si no existe una respuesta, el movimiento continuará y podrían intensificarse las acciones de presión. "Si no hay solución de eso, el movimiento va a continuar", expresó Carranza, quien cuestionó que las responsabilidades para resolver el problema sean trasladadas entre distintas instituciones.