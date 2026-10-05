Médicos cumplen 29 días sin consultas por salarios atrasados en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Las asambleas informativas de los médicos cumplen este lunes 5 de octubre 29 días y mantienen suspendidas las consultas externas y especializadas en hospitales públicos del país, debido al reclamo por el pago de salarios atrasados. La suspensión de labores comenzó el 7 de septiembre y, según lo previsto, continuará hasta el miércoles 14 de octubre, cuando se contempla una nueva reunión entre representantes del Gobierno y la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH). En ese contexto, el gremio convocó este lunes a otra jornada de asambleas informativas. El conflicto ha dejado a 27,303 ciudadanos sin atención y alrededor de 3,000 cirugías canceladas, las cuales se suman a la mora quirúrgica que arrastra el sistema sanitario desde meses atrás. Los pacientes que tenían citas programadas también han resultado afectados por la suspensión.

A nueve meses del inicio del actual Gobierno, los médicos reclaman el pago de salarios atrasados de hasta nueve meses. El reclamo se mantiene después de aproximadamente seis reuniones con las autoridades, sin que, según el gremio, se haya concretado una solución. La Sesal sostiene que el salario ya fue cancelado al 95 % del personal de salud y que unos 300 médicos permanecen en proceso de pago. El CMH, por su parte, reporta alrededor de 400 profesionales pendientes de recibir sus salarios, con atrasos de entre dos y ocho meses, además de pagos relacionados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y vacaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Héctor Carranza, miembro de la junta directiva del CMH, afirmó que la deuda con los médicos ha avanzado un 60 % en comparación con la deuda inicial. También señaló que el 21 % de los médicos de salud pública son contratados por interinato y que ese grupo es al que se le adeudan pagos. Advirtió que las asambleas continuarán si no se cancela a todos los profesionales pendientes. La suspensión de las consultas también ha afectado a pacientes como María Velásquez, de 80 años, quien llegó al Hospital Escuela para dar seguimiento a su condición de salud, pero encontró que su cita había sido reprogramada para diciembre. “Bien me muero esperando”, expresó mientras esperaba a su hija.

Suspendidas 115,000 citas