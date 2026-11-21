San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón dio un golpe de autoridad en San Pedro Sula. El conjunto verdolaga se quedó con el clásico sampedrano tras vencer 1-2 al Real España en el estadio Morazán, un resultado que le permite escalar en la tabla de posiciones y dejar a su eterno rival por detrás en la lucha por los primeros puestos del Torneo Apertura 2026. Damin Ramírez y Javier Arriaga fueron los encargados de marcar los goles que le dieron una valiosa victoria al monstruo verde, mientras que Ángel Sayago descontó para la máquina, que no pudo aprovechar su condición de local y terminó cediendo terreno en un compromiso de enorme importancia. Con este triunfo, Marathón alcanzó los 31 puntos y se ubicó en la segunda posición de la clasificación, a falta de una jornada para el cierre de las vueltas regulares. El equipo verdolaga dio un paso importante en sus aspiraciones y llega fortalecido a la recta final del campeonato.

Por su parte, el Real España se quedó con 29 unidades y cayó al tercer puesto, por lo que ahora deberá afrontar la última fecha con la presión de cerrar de la mejor manera su participación en esta fase del torneo. La jornada también dejó una noticia importante en la parte alta de la clasificación: el Olimpia aseguró matemáticamente el liderato de las vueltas regulares al alcanzar los 34 puntos. De esta manera, los albos ya no pueden ser alcanzados en la cima, independientemente de lo que ocurra en la última fecha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Antes del clásico sampedrano, Estrella Roja también celebró una victoria fundamental para sus aspiraciones de clasificación. El conjunto campeón de la Liga de Ascenso derrotó 1-0 a Lobos de la UPNFM y dio un paso importante en su lucha por meterse en la liguilla. Con este resultado, Estrella Roja llegó a los 22 puntos y se ubica en la quinta posición, manteniendo viva la ilusión de convertirse en uno de los protagonistas de la fase decisiva del campeonato. En La Paz, el Génesis FC tampoco bajó los brazos. Los caninos derrotaron 2-1 al Independiente y sumaron tres puntos valiosos para continuar peleando por un boleto a la fiesta grande del fútbol hondureño. Gracias a esta victoria, Génesis alcanzó las 18 unidades y ocupa el séptimo lugar de la clasificación, por lo que llegará a la recta final con la esperanza de aprovechar sus opciones matemáticas y meterse entre los equipos clasificados.

La jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras concluirá este domingo con tres compromisos, pero todas las miradas estarán puestas en el clásico nacional entre Motagua y Olimpia. El encuentro se disputará en el estadio Carlos Miranda de Comayagua a partir de las 5:15 de la tarde, en un duelo que promete emociones por la rivalidad histórica entre ambos clubes y las aspiraciones del conjunto azul. Olimpia afrontará el compromiso con la tranquilidad de haber asegurado el liderato de las vueltas regulares, mientras que Motagua necesita sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.