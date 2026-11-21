Danlí, Honduras.

El Estrella Roja sigue haciendo historia en el fútbol hondureño. El equipo de Danlí consiguió un espectacular triunfo por 1-0 ante Lobos de la UPNFM, en el estadio Marcelo Tinoco, y dio un paso enorme hacia la clasificación a la liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto danlidense volvió a demostrar que su llegada a la máxima categoría no es una simple aventura. En su primera temporada en la élite del balompié catracho, el equipo ha competido de tú a tú con clubes de mayor recorrido, ha sumado resultados importantes y ahora está a las puertas de meterse entre los protagonistas de la fase final. La victoria ante los universitarios tuvo un valor especial, pues Estrella Roja tuvo que afrontar buena parte del compromiso con un hombre menos tras la expulsión de Selvin Licona al minuto seis. Pese a la adversidad, el equipo supo resistir, encontró el gol por medio del argentino Diego Luna y defendió su ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, los dirigidos por Óscar Isaula alcanzaron los 22 puntos, se mantienen en la quinta posición y acarician la clasificación a la fiesta grande del fútbol hondureño, cuando solamente resta una jornada para el cierre de las vueltas regulares. La situación de Estrella Roja es favorable y únicamente una combinación de resultados muy adversa podría dejarlo fuera de la liguilla. El equipo de Danlí está a las puertas de coronar una destacada primera campaña en la Liga Nacional, en la que ha dejado claro que no llegó para ser un simple invitado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Lobos de la UPNFM sufrió un duro revés en sus aspiraciones. El conjunto dirigido por Salomón Nazar se quedó con 19 unidades en la sexta posición y ahora está obligado a buscar un resultado positivo en la última jornada para mantener sus esperanzas de clasificación.

LAS ACCIONES

El compromiso comenzó con intensidad en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, pero apenas habían transcurrido seis minutos cuando Estrella Roja sufrió un duro golpe que amenazaba con cambiar por completo el desarrollo del partido. Selvin Licona vio la tarjeta roja directa después de sujetar de la camiseta a Daniel Carter Bodden, quien se disponía a ingresar al área rival. El árbitro no dudó en expulsar al futbolista local, dejando a los anfitriones con diez hombres cuando todavía quedaba prácticamente todo el encuentro por disputar. La expulsión obligó a Estrella Roja a reorganizarse y a realizar un esfuerzo adicional para contener a un rival que buscaba aprovechar la superioridad numérica. Sin embargo, el conjunto de Óscar Isaula no perdió la concentración y se mantuvo firme en su propósito de conseguir los tres puntos. Apenas cuatro minutos después, al minuto 10, Lobos estuvo cerca de aprovechar la ventaja. Jonathan Núñez ejecutó un tiro libre que terminó estrellándose contra el poste, antes de que el guardameta local lograra quedarse con el balón.

Diego Luna apareció para desatar la alegría. Cuando Lobos parecía tener argumentos para aprovechar su superioridad numérica, Estrella Roja encontró la manera de golpear primero. Al minuto 19, el argentino Luna apareció dentro del área para firmar el único tanto del encuentro. El goleador estuvo atento a la jugada, encontró el espacio necesario y sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes. El tanto desató la celebración de los aficionados locales y cambió el panorama del partido. Estrella Roja, pese a jugar con diez futbolistas, se puso en ventaja y comenzó a alimentar la ilusión de conseguir una victoria que podía resultar determinante para sus aspiraciones de clasificación. El cierre del primer tiempo estuvo cargado de emociones. Al minuto 44, Lobos tuvo una oportunidad inmejorable para conseguir el empate, pero se encontró con una intervención espectacular del guardameta Moreira. Samuel Elvir sacó un remate que llevaba peligro y parecía destinado a terminar en el fondo de las redes. Sin embargo, el portero de Estrella Roja reaccionó de manera extraordinaria y logró sacar el balón prácticamente sobre la línea de gol, evitando la caída de su portería. Pero todavía quedaba una acción importante antes de que ambos equipos se marcharan a los vestuarios. En el minuto 46, durante la última jugada de la primera parte, Lobos de la UPNFM también se quedó con diez jugadores. Daniel Carter Bodden recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a ambos conjuntos en igualdad numérica. La salida del atacante estuvo acompañada de un gesto antideportivo, ya que, mientras abandonaba el terreno de juego, mostró el dedo a unos aficionados presentes en el estadio. La expulsión equilibró nuevamente las condiciones del compromiso y le dio a Estrella Roja un escenario diferente para afrontar la segunda mitad, después de haber resistido durante buena parte del primer tiempo con un hombre menos.

En la segunda parte, el conjunto de Danlí tuvo que mostrar carácter para sostener el resultado. Lobos de la UPNFM buscó los caminos para encontrar el empate, consciente de que una derrota complicaría sus aspiraciones de avanzar a la liguilla. Sin embargo, Estrella Roja se mantuvo ordenado y supo resistir los intentos ofensivos de la visita. El equipo local entendió que no podía regalar espacios y que cada minuto que transcurría lo acercaba a una victoria de enorme importancia. La tensión se mantuvo hasta los minutos finales, cuando la UPNFM tuvo una oportunidad clarísima para evitar la derrota. Al minuto 92, Moisés Rodríguez desperdició una ocasión increíble. El futbolista universitario recibió el balón dentro del área, quedó con espacio para definir y sacó un zurdazo que terminó marchándose a un costado de la portería. Fue una falla dolorosa para los visitantes, que tuvieron en sus pies la posibilidad de rescatar al menos un punto, pero no consiguieron aprovechar la oportunidad. El pitazo final desató la celebración del conjunto de Danlí. Los jugadores festejaron a lo grande un triunfo trabajado, sufrido y de enorme valor para sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026.

FICHA TÉCNICA:

ESTRELLA ROJA: (1) – Víctor Moreira, Leonardo Juárez, Selvin Licona, Steven Bermúdez (Reinieri Mayorquín 63’), Mikel García, Óscar Rosales (Frelys López 82’), Josseph Padilla, Nahuel Luna (Jared Velásquez 83’), Edilson Gómez, Elian Amador (Dago Durón 63’), Cristian Cálix (Esteban Duarte 75’)

Técnico: Óscar Isaula.