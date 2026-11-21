La Liga Nacional de Honduras está de regreso. Este fin de semana se disputa la penúltima jornada del Torneo Apertura 2026, con duelos decisivos en la lucha por un boleto a la liguilla.
En La Paz, el Génesis FC recibe al Independiente este sábado, con la misión de aprovechar su condición de local y reencontrarse con la victoria.
PRIMER TIEMPO: Génesis 0-0 Independiente
El conjunto canino afronta este compromiso con la ilusión de acercarse a los puestos de clasificación. Actualmente suma 15 puntos y todavía conserva posibilidades matemáticas de meterse en la liguilla, por lo que sumar de a tres resulta fundamental para mantener viva esa esperanza.
Génesis llega con mejores sensaciones después de sus dos últimas presentaciones, en las que logró mantenerse invicto. El 5 de noviembre empató 1-1 frente al Real España y, tres días después, protagonizó una victoria por 2-4 ante el Platense FC. Este último resultado le permitió poner fin a una prolongada racha de siete partidos sin ganar, en la que registró dos empates y cinco derrotas.
Sin embargo, el panorama es mucho más complicado cuando juega ante su afición. El equipo de La Paz acumula cinco encuentros consecutivos sin ganar en condición de local, una estadística que buscará revertir frente al Independiente para recuperar terreno en el campeonato.
Durante esa negativa racha, los caninos sumaron dos empates y tres derrotas. Cayeron 1-2 ante Marathón, igualaron sin goles frente a Olancho FC, perdieron 0-1 contra Olimpia, volvieron a tropezar por 1-2 ante Estrella Roja y, en su presentación más reciente en casa, empataron 1-1 frente al Real España. Para encontrar el último triunfo del Génesis FC en su estadio es necesario remontarse al 15 de agosto de 2026, cuando goleó 3-0 al Platense FC por la tercera jornada del torneo. En aquella ocasión, Denilson “Camavinga” Núñez, Bryan Félix y Elías Alderete fueron los autores de los goles que le dieron los tres puntos al conjunto canino.
Ahora, Génesis tendrá una nueva oportunidad de romper esa sequía y demostrar que todavía puede competir por un lugar entre los clasificados. Frente estará un Independiente que buscará complicarle el panorama en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.
ALINEACIONES TITULARES
GÉNESIS FC: 1- Dayan Rodríguez; 16- Fernando Sabillón, 24- Cristopher Fonseca, 2- Allans Vargas; 33- Daniel Meléndez, 15- Edwin Maldonado, 10- Walter Martínez, 27- Josman Figueroa, 14- César Guillén; 11- Bryan Félix y 79- Ángel Palomo.
INDEPENDIENTE: 12- Michael Perelló; 30- César Vásquez, 2- Anfronit Tatum, 3- Adrián Ramírez; 5- Carlos López; 16- Óscar Cabrera, 23- Isaí Martínez, 8- Fernando Escoto, 7- Noé Enamorado; 26- Eduard Luna y 27- Sebastián Espinoza.
HORARIO Y DÓNDE VERLO
El encuentro entre Génesis FC e Independiente está programado para este sábado a las 3:00 de la tarde y cuenta con transmisión de GOTV y HCH.
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