La Paz, Honduras

La Liga Nacional de Honduras está de regreso. Este fin de semana se disputa la penúltima jornada del Torneo Apertura 2026, con duelos decisivos en la lucha por un boleto a la liguilla.

En La Paz, el Génesis FC recibe al Independiente este sábado, con la misión de aprovechar su condición de local y reencontrarse con la victoria.

PRIMER TIEMPO: Génesis 0-0 Independiente

El conjunto canino afronta este compromiso con la ilusión de acercarse a los puestos de clasificación. Actualmente suma 15 puntos y todavía conserva posibilidades matemáticas de meterse en la liguilla, por lo que sumar de a tres resulta fundamental para mantener viva esa esperanza.

Génesis llega con mejores sensaciones después de sus dos últimas presentaciones, en las que logró mantenerse invicto. El 5 de noviembre empató 1-1 frente al Real España y, tres días después, protagonizó una victoria por 2-4 ante el Platense FC. Este último resultado le permitió poner fin a una prolongada racha de siete partidos sin ganar, en la que registró dos empates y cinco derrotas.