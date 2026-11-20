Choloma, Honduras.

El Victoria sufrió, pero consiguió su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Ascenso. La Jaiba Brava cayó 1-0 frente al Palestino en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio Rubén Deras de Choloma, pero hizo valer la ventaja conseguida en el primer encuentro para imponerse 2-1 en el marcador global y continuar con vida en la competencia.

El conjunto ceibeño tuvo oportunidades para liquidar la eliminatoria durante la primera parte. Al minuto 21, Harold Fonseca se convirtió en protagonista al realizar una espectacular intervención tras un potente remate de Denuar Figueroa desde fuera del área, enviando el balón al tiro de esquina y evitando la anotación del equipo local.

Cuatro minutos más tarde, el colombiano Leider Anaya tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja global del Victoria. El atacante quedó prácticamente solo frente al arco en una rápida acción dentro del área, pero no logró concretar y desperdició una oportunidad que pudo sentenciar la clasificación de la Jaiba Brava.