Tiktoker Bryan "La Playa" lo confiesa todo: contrato y posible debut

La Paz.

La Liga Nacional de Honduras vive una inédita revolución mediática tras la incorporación de reconocidos creadores de contenido a la disciplina de varios clubes de Primera División. En este escenario, el Génesis FC ha abierto sus puertas a Bryan Domínguez, conocido popularmente en redes sociales como "Bryan la Playa", quien se sumó a la pretemporada del equipo en busca de una oportunidad dentro del fútbol profesional. Más allá del evidente impacto en el marketing y el alcance en plataformas digitales, Bryan enfrenta esta etapa con la convicción de cumplir un anhelo personal y aportar de forma estructural a la institución. Su objetivo abarca desde generar sentido de pertenencia en la afición de La Paz hasta impulsar proyectos a largo plazo, como la comercialización de indumentaria y el desarrollo de academias de fútbol para la comunidad migrante en Estados Unidos. A través de esta entrevista concedida al programa DIEZ-TV en GOTV, el influenciador aclara su situación contractual, analiza el nivel competitivo del balompié regional y responde a los sectores que critican la llegada de los tiktoker a la Liga Nacional, dejando clara su postura de respeto a la profesión y su compromiso con la disciplina deportiva.

LA ENTREVISTA COMPLETA ¿Cómo estás en estos momentos con el Génesis? ¿Podremos ver a Bryan ahí en un partido titular, de suplente, unos minutos en la Liga Nacional? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Bueno, sí, la idea preliminar obviamente es hacer una estrategia de marketing evidente por a lo mejor la mucha o poca atención que tengamos como creadores de contenido, pero si bien es cierto también hay un sueño de un niño de querer cumplir algo que siempre ha querido, que es poder jugar fútbol. Yo amo este deporte, siempre he querido el fútbol, nunca lo he dejado de practicar; a lo mejor nunca se me dio hacerlo de manera profesional o tener una formación como normalmente creemos que tiene que ser, entiendo bastante eso. Pero actualmente pues sí estoy en un como permiso especial a lo mejor con el equipo, porque sí estoy muy en serio tomándome la oportunidad que se me está dando de hacer la pretemporada y de poder evidentemente tener un chance y una oportunidad de poder debutar. Eso ya no depende de mí, eso depende del equipo, pero de mi parte yo voy a hacer todo lo que esté al alcance para por lo menos poder estar a tono y para poder ser considerados o tomados en cuenta para poder estar en una lista y quién quita no poder debutar a lo mejor en algún partido. Pero actualmente esa es mi situación con el equipo: en periodo de prueba, ahorita no estamos con el equipo, pero sí vamos a regresar si me permite la próxima semana y nos vamos a estar integrando a los entrenamientos como lo estuvimos haciendo hace dos semanas. ¿No hay como un contrato de manera directa, es decir, como jugador, así como escuchamos en su momento que ficharon a Saul Fox, conocido comúnmente como "La More"? ¿Tú estás con un contrato o es ese periodo de prueba que mencionabas y la propuesta de marketing que ya lo hemos visto a través de las redes sociales? El contrato yo creo que está en la mesa, es opcional de poderlo firmar de ambas partes porque yo, como bien dije, si me interesa y si se me da la oportunidad, pues quiero hacerlo de la mejor forma y obviamente para poder ser inscrito en Liga se necesita de un contrato. Entonces, sí se va a tener que firmar un contrato si se me toma en cuenta, por eso hay ciertos aspectos que estamos tratando de platicar con la institución, con el Génesis, que me ha abierto las puertas, con la ciudad de La Paz que nos ha abierto las puertas también de igual manera. Y en ese periodo estamos, estamos en ese periodo ya que prácticamente entraría uno como un agente libre, entonces hay un periodo de inscripción que todavía estamos ahí al límite para poder inscribirnos si es posible, entonces en eso estamos todavía.

Cuéntanos un poquito esa faceta que creo que muy pocos y tal vez los que te siguen desde hace bastante tiempo lo conocen, pero generalmente conocemos a Bryan, el que juega en la selección de tiktoker, pero también lo practicabas anteriormente. Sí, sí, yo nunca he estado alejado de practicar el fútbol desde pequeño. Yo creo que jugué en categorías menores en Federal, inicialmente estuve en Tegucigalpa, después estuve en Valencia, de ahí pues crecí, fui adolescente, entré a la policía, jugué en la policía, casi jugaba siempre, pero ya no a nivel profesional obviamente o a nivel tan competitivo. Ya de ahí me vine a Estados Unidos y aquí sí empecé a jugar de manera competitiva jugando UPSL, USL, Open Cup también, que es prácticamente liga intermedia podríamos decir de tercera división y que tiene un muy buen nivel competitivo al igual que las ligas de las famosas talachas que se han hecho ahorita, que han tenido mucha cobertura y que yo le digo a la gente que el nivel que se juega en la talacha a lo me mejor mucha gente va a decir: "no es igual al profesional", obviamente no, pero sí hay un nivel competitivo que yo creo que da una métrica de más o menos cómo se juega. ¿Se podría igualar a algunos partidos de la Liga Nacional?¡Wow! No sé, no sé, sería... no quiero que se vaya a tergiversar esto, pero al yo ver los dos y tener las dos comparaciones de por ejemplo una semifinal de una copa o de un torneo donde se esté disputando 50 mil, 60 mil dólares y uno lo compara con un partido a lo mejor de la Liga Nacional, uno puede decir están ahí parejitos, pero al final esa es la opinión de alguien que obviamente he visto los dos niveles y uno dice: no está tan alejado de lo profesional. ¿Qué te ha dicho por ejemplo el cuerpo técnico? ¿Cómo te ha visto? ¿Cuántos días has estado con el club? Sabemos que te ha tocado viajar a los Estados Unidos. ¿Qué tanto tiempo has podido trabajar de cerca con el cuerpo técnico y los jugadores?Pues prácticamente estuve casi dos semanas, una semana previa... bueno, dos semanas previas a que iniciara el torneo. Y no, me han acogido muy bien gracias al cuerpo técnico, a los compañeros que, entendiendo yo y respetando la profesión y respetando los procesos, digo yo: ok, aquí hay una jerarquía que yo creo que siempre debe existir en el fútbol y en los equipos. Y les digo yo, de toda la línea de la jerarquía yo soy el que estoy más abajo porque a lo mejor no he pasado por todo lo que han pasado todos los que ya están ahí, ya jugadores de mucho peso. ¿Consideras que te han recibido muy bien y que lo ven desde ese punto de vista que tú los respetas en primer lugar, porque se nota desde que hablas, y también el hecho de que respetas esas jerarquías y también si se te da la oportunidad o no, claro está, en el equipo? Sí, yo creo que ahí es donde a lo mejor cada quien o a lo mejor el impacto mediático a lo mejor se va para otro lado o se va para donde realmente creen que les puede a lo mejor generar visibilidad. Porque para mí una ofensa en el fútbol sería que no le paguen a alguien por su trabajo, y eso sucede mucho en el fútbol hondureño y se dice y no pasa nada, que son de las cosas que yo por eso respeto cada vez más la profesión de ser futbolista en Honduras, porque sí pasan por cosas que yo creo que no deberían de pasar. Yo sí creo que el futbolista hondureño o el futbolista profesional debería estar más enfocado en jugar fútbol, en cuidar su cuerpo y nada más, y el futbolista hondureño lastimosamente tiene que estar preocupado de otras cosas que no le corresponden, pero entiendo también el esfuerzo de los directivos y de la liga a lo mejor de querer mantener a flote el fútbol.Pero a eso venimos, por lo menos tratar de aportar un granito de arena y tratar de ayudar desde nuestra trinchera, desde donde podemos. Y como yo digo, hay que tocar caso por caso porque yo sí me lo estoy tomando muy en serio y estoy recabando una experiencia que si se llega a dar el debut o no se llega a dar el debut, pues para mí ganancia a todo lado.