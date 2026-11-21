Qatar.

La ilusión de Honduras en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 tuvo un comienzo amargo. La Bicolor cayó 2-0 frente a Serbia en su estreno mundialista, un resultado que enciende las alarmas y complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la competencia. El combinado catracho saltó al terreno de juego con la ilusión de comenzar sumando, pero se encontró con una selección serbia ordenada, que supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose tres puntos importantes en este primer compromiso. Honduras intentó tomar protagonismo desde los primeros minutos y tuvo una de sus primeras aproximaciones al minuto 8. Mike Arana desbordó por la banda izquierda y consiguió enviar un centro al área, donde apareció Yeiron Jasid Arzu para buscar el remate, aunque no logró darle la suficiente fuerza al balón.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por el cuerpo técnico hondureño buscaron generar peligro, mientras Serbia intentaba imponer sus condiciones. Al minuto 42, Jeremy Rodríguez estuvo cerca de sorprender con una espectacular chilena que terminó provocando un tiro de esquina para los catrachos. La oportunidad más clara de Honduras antes del descanso llegó al minuto 45. La jugada comenzó por el sector izquierdo con Rodríguez, quien cambió la orientación del ataque hacia Denzel Arzú. Este conectó con Diego Matute, que envió un centro buscando a Jeremy Rodríguez, pero el balón se pasó y Mike Arana tampoco pudo aprovechar la oportunidad que apareció posteriormente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

SERBIA PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO

La segunda parte comenzó de la peor manera para Honduras. Apenas al minuto 49, Serbia encontró la apertura del marcador por medio de Tadija Samardzic, quien aprovechó una acción a balón parado después de una mala salida del guardameta y un despeje defectuoso de Christopher Connor. El atacante serbio apareció por el segundo poste para enviar el balón al fondo de las redes. El gol fue un golpe anímico para la Bicolor, que intentó reaccionar, aunque también tuvo que cuidarse de los ataques europeos. Al minuto 65, Diego Matute tuvo una oportunidad mediante un tiro libre, pero su remate pasó muy cerca por encima de la portería defendida por Savo Radanović. Tres minutos después, Mike Arana estuvo a punto de firmar una auténtica joya. El atacante hondureño se quitó varias marcas y sacó un potente zurdazo que parecía destinado a convertirse en el empate, pero el guardameta serbio respondió con una espectacular intervención a mano cambiada para enviar el balón al tiro de esquina. Cuando Honduras buscaba la igualdad, Serbia volvió a golpear. Al minuto 70, Novak Stevanovic levantó un centro desde la izquierda y Tadija Samardzic apareció nuevamente para conectar y marcar el 2-0, firmando su doblete y prácticamente sentenciando el compromiso. El resultado dejó sin premio los intentos de reacción de la selección hondureña, que ahora deberá pasar página rápidamente y concentrarse en sus próximos compromisos mundialistas.

Los números del partido en el Mundial Sub-17

Sofascore nos detalló los números del encuentro entre Serbia y Honduras por la jornada 1 del Mundial Sub-17.

DOS FINALES PARA HONDURAS

La derrota ante Serbia representa un duro tropiezo para las aspiraciones de la Mini H, que ahora tendrá que buscar la recuperación frente a Colombia y Japón, sus siguientes rivales en la fase de grupos. El margen de error se reduce considerablemente para los catrachos, que necesitan sumar en sus próximos encuentros si quieren mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente fase del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Honduras comenzó su aventura mundialista con una derrota, pero todavía tiene dos oportunidades para demostrar su capacidad y luchar por la clasificación.

Las mejores acciones del partido

FINAL DEL PARTIDO // Serbia 2-0 Honduras

MINUTO 70 -- ¡GOL DE SERBIA! Samardzic vuelve a aparecer y ahora anota de cabeza para aumentar la cuenta de Serbia ante Honduras.

MINUTO 67 -- ¡HONDURAS CERCA! Mike Arana se anima con un gran remate y el arquero la manda al tiro de esquina.

MINUTO 65 -- ¡UUUUUUFFFFF! Diego Matute estuvo cerca con un disparo de tiro libre.

MINUTO 59 -- La 'Mini H' no baja los brazos: Jeremy Rodríguez se anima con un disparo desde los linderos y la manda fuera.

MINUTO 50 -- ¡GOL DE SERBIA! Centro tras tiro libre, David Paz rechazó, pero el balón quedó suelto y asisten a Samardzic que no perdona frente al marco.

MINUTO 46 - Serbia toma la iniciativa en el ataque, pero Honduras responde de la mejor manera en la zona baja.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

NOS VAMOS AL DESCANSO // Empate sin goles en Qatar.

MINUTO 40 -- Yeiron Arzú remata y estuvo a punto de abrir el marcador para los catrachos.

- Se cumplen los primeros 15 minutos del partido y Honduras está empatando ante Serbia.

MINUTO 10 -- ¡LA 'MINI H' AVISA! Gran centro de Alfredo Rodríguez y Jeremy Rodríguez conecta de cabeza, pero el arquero ataja en el fondo.

MINUTO 6 -- Serbia intenta una jugada preparada desde el tiro de esquina, pero la escuadra catracha resuelve sin problemas.

¡COMIENZA EL PARTIDO! Honduras y Serbia ya disputan su primer partido en el Mundial Sub-17.

EL 11 TITULAR DE HONDURAS: 1. David Paz, 13. Yago Matute, 4. Kevin Gyamfi, 5. Denzel Arzú, 3. Alfredo Rodríguez, 15. Cristopher Connor, 8. Darwin Cruz, 18. Yeiron Arzú, 9. Jeremy Rodríguez, 7. Diego Matute y 10. Mike Arana.

🇭🇳📋 ¡El Once de la H!La Selección Nacional U-17 presenta su alineación titular para el debut mundialista ante Serbia, bajo la dirección técnica de Merling Paz.🆚 Honduras 🇭🇳 vs. 🇷🇸 Serbia🕡 6:30 a. m. | Hora de Honduras🏟️ Aspire Academy – Pitch 4¡Vamos #Cipotes a darlo todo! 🇭🇳#LaHU17Mundialista #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 21, 2026