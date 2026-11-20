Qatar.

¡Comienza la aventura! La Selección Sub-17 de Honduras emprende una nueva andadura y este sábado afrontará su primer desafío en el Mundial de la categoría. Los catrachos se pondrán a prueba ante Serbia, su rival para abrir el telón.

La 'Mini H' viene de realizar una serie de amistosos y dejando grandes sensaciones de la mano de Merling Paz. En sus últimos compromisos de preparación venció en la tanda de penales al anfitrión de la justa, Qatar, luego de haber empatado 2-2. Posteriormente, cerró con una contundente victoria 0-2 ante China.

Los cipotes también contaron en los días previos con la presencia del cuerpo técnico de la Selección Mayor, el español José Francisco Molina, además de su director deportivo, Francis Hernández.