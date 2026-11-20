¡Comienza la aventura! La Selección Sub-17 de Honduras emprende una nueva andadura y este sábado afrontará su primer desafío en el Mundial de la categoría. Los catrachos se pondrán a prueba ante Serbia, su rival para abrir el telón.
La 'Mini H' viene de realizar una serie de amistosos y dejando grandes sensaciones de la mano de Merling Paz. En sus últimos compromisos de preparación venció en la tanda de penales al anfitrión de la justa, Qatar, luego de haber empatado 2-2. Posteriormente, cerró con una contundente victoria 0-2 ante China.
Los cipotes también contaron en los días previos con la presencia del cuerpo técnico de la Selección Mayor, el español José Francisco Molina, además de su director deportivo, Francis Hernández.
La Mini H quedó encuadrada en el Grupo L del Mundial Sub-17, donde comparte con rivales como Serbia, Colombia y Japón. Los chicos llegan con la ilusión de arrancar con el pie derecho su camino en la justa.
Después de este compromiso, la Sub-17 de Honduras tendrá que enfrentar a Colombia el próximo martes 24 de noviembre (9:30 am) y cerrará la primera fase ante Japón el viernes 27 (7:00 am).
Formato de Mundial Sub-17
Las 48 selecciones se reparten en 12 grupos de cuatro. Todos juegan una vez contra los demás de su grupo, y avanzan a dieciseisavos los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros. Desde esa ronda en adelante, es eliminación directa hasta que quede un solo campeón.
Hora y dónde ver el debut de Honduras en el Mundial Sub-17
La Bicolor tendrá debut en horas tempranas de la mañana. El juego ante Serbia está programado para iniciar a las 6:30 am (Hora catracha) y se podrá ver por medio de FIFA+ en DAZN, DSports y TyC Sports.