Doha, Qatar.

El Mundial Sub-17 arrancó con decepción para la Concacaf. La Selección de Panamá debutó este jueves con una amarga y dolorosa derrota 2-0 contra Qatar con dos goles en el tiempo de descuento del partido de la primera jornada de la fase de grupos.

Era la primera prueba que se le presentaba a la escuadra panameña juvenil que buscaba iniciar con el pie derecho y parecía que sacaba un valioso punto. Sin embargo, el equipo centroamericano sucumbió en los últimos minutos en la Ciudad Deportiva de Doha.

Panamá, dirigía por el histórico Felipe Baloy, buscó el gol con varios disparos desde fuera del área que se fueron desviados de la portería de la selección anfitriona de la Copa del Mundo Sub-17, la segunda consecutiva en dicho país.