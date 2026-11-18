Catar.

La Selección Sub-17 de Honduras se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su calendario internacional con su participación en la Copa Mundial de Catar 2026 , torneo que reunirá a 48 países y que comenzará este jueves 19 de noviembre. La competencia juvenil organizada por la FIFA se extenderá hasta el 13 de diciembre y tendrá como escenarios principales el Complejo Aspire Zone y el Estadio Internacional Khalifa , donde se disputará la gran final.

La Bicolor ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos, donde quedó ubicada en el sector L junto a Japón, Colombia y Serbia. El equipo catracho tendrá tres compromisos exigentes en busca de uno de los boletos que le permitan continuar con vida en la competición y avanzar a las rondas de eliminación directa.

El estreno de Honduras será el sábado 21 de noviembre frente a Serbia, en un encuentro programado para las 6:30 de la mañana, hora hondureña.

Posteriormente, los dirigidos por su cuerpo técnico tendrán que medir fuerzas ante Colombia el martes 24 de noviembre, a las 9:30 a. m., en su segundo compromiso de la primera ronda.

La actividad de la escuadra nacional en esta etapa concluirá el viernes 27 de noviembre, cuando se enfrente a Japón a partir de las 7:00 de la mañana. Estos tres encuentros serán determinantes para las aspiraciones hondureñas, que buscarán conseguir los puntos necesarios para instalarse en la siguiente instancia del campeonato.