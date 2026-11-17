Tras el triunfo 2-0 de Honduras ante Kuwait, la 'H' ya tiene en el horizonte un nuevo desafío internacional. La Bicolor figura entre los 14 equipos que disputarán las preliminares de la Copa Oro 2027, una instancia en la que estarán en juego los últimos siete boletos para la máxima competición de selecciones de Concacaf. El combinado catracho tendrá una nueva oportunidad de asegurar su presencia en el torneo regional, aunque primero deberá superar una serie de eliminatorias de ida y vuelta que se disputarán en marzo de 2027.

De acuerdo con los cruces proyectados, Honduras se enfrentaría a Nicaragua, según el ranking de Concacaf. Este escenario coloca al conjunto hondureño como favorito en la eliminatoria, principalmente por su ubicación en el Ranking de la zona y la diferencia de nivel futbolístico que, en el papel, existe entre ambas selecciones.

FORMATO Y CLASIFICACIÓN

La clasificación a esta instancia reúne a equipos procedentes de diferentes etapas de la Liga de Naciones 2026-2027. Entre ellos aparecen selecciones que no consiguieron avanzar directamente desde la Liga A, participantes del *play-in* y combinados que finalizaron su participación en la Liga B. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El sistema de competición establece que los emparejamientos se definirán tomando como referencia el ranking de Concacaf. Bajo ese criterio, las selecciones mejor posicionadas tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series como locales.

Los clasificados a esta instancia son los siguientes:

Costa Rica – 5

Jamaica – 6

Haití – 7

Honduras – 8

Guatemala – 9

Curazao – 10

Surinam – 11

Trinidad y Tobago – 12

República Dominicana – 13

El Salvador – 14

Nicaragua – 15

Guayana Francesa – 16

Puerto Rico – 17

Aruba – 18

Así se jugarían las preliminares de la Copa Oro 2027

1 - Costa Rica vs. Aruba

2 - Jamaica vs. Puerto Rico

3 - Haití vs. Guayana Francesa

4 - Honduras vs.Nicaragua

5 - Guatemala vs. El Salvador

6 - Curazao vs. República Dominicana

7 - ​​Surinam vs Trinidad y Tobago Las preliminares están programadas para marzo de 2027, por lo que el equipo hondureño deberá preparar esta eliminatoria con la intención de llegar en las mejores condiciones y no dejar escapar la posibilidad de disputar el principal torneo de selecciones de la región.

Selecciones clasificadas a Copa Oro hasta el momento