Buenos Aires, Argentina.

El entrenador argentino Pedro Troglio vuelve a ser noticia en su país. El recordado exdirector técnico del Olimpia tendría definido su próximo destino profesional, luego de que trascendiera que alcanzó un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo entrenador de Atlético Tucumán de cara a la temporada 2027. El estratega de 61 años pondría así punto final a su etapa al frente de Banfield, club con el que vivió una campaña de altibajos en el fútbol argentino. De acuerdo con reportes de medios de ese país, Troglio ya habría llegado a un entendimiento con la dirigencia del Decano para asumir el mando del equipo a partir del próximo año, en una apuesta que representa un nuevo desafío en su carrera. La posible llegada del técnico genera expectativas por su experiencia en el fútbol sudamericano y por los resultados que consiguió en anteriores equipos. Sin embargo, el panorama que encontraría en Tucumán no sería sencillo, ya que la institución comenzaría la temporada 2027 comprometida en la tabla de promedios, un factor determinante en la lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Aunque su contratación todavía debe manejarse como un acuerdo verbal mientras no exista un anuncio oficial, los reportes apuntan a que las conversaciones entre las partes avanzaron hasta alcanzar coincidencias en los términos del vínculo.

🟢⚪ Tras la posible salida de Pedro Troglio de Banfield rumbo a Atlético Tucumán, la dirigencia ya comenzó a buscar nombres para reemplazarlo y comenzar a planear el futuro del Taladro.➡️ Desde el club afirman que hay una reunión programada entre el jueves y el viernes para decidir quién sería el nuevo entrenador. Entre las posibilidades se encuentran Nicolás Domingo, actual técnico de Temperley, y Julio César Falcioni, que recientemente cortó su vínculo de común acuerdo con el Decano.https://t.co/qroxMg1Vmw — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

SU PASO POR BANFIELD

El ciclo de Troglio en Banfield estuvo marcado por resultados irregulares y por las dificultades que atravesó el equipo durante las últimas competiciones. El entrenador asumió la conducción del Taladro en la jornada final del Torneo Apertura 2025, cuando el conjunto se encontraba en una situación deportiva delicada y necesitaba reaccionar para mejorar su imagen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En total, durante su gestión al frente del Taladro, Troglio registró 16 victorias, 15 empates y 23 derrotas en 54 partidos, cifras que representan aproximadamente el 38 % de los puntos disputados. El balance refleja las dificultades que encontró para sostener un proyecto competitivo en un contexto de exigencias deportivas y cambios en la plantilla.

El rendimiento del equipo fue de más a menos. Si bien hubo momentos en los que Banfield consiguió competir ante rivales importantes, los resultados del campeonato terminaron condicionando el balance general del entrenador. Uno de los aspectos más destacados de la etapa de Troglio en Banfield fue la participación del equipo en la Copa Argentina. En esa competición, el Taladro logró avanzar en distintas rondas y mantuvo viva la ilusión de alcanzar una instancia decisiva. El conjunto consiguió superar eliminatorias frente a Midland, San Martín de Tucumán y Deportivo Riestra, en partidos que exigieron resolver situaciones complicadas y, en algunos casos, recurrir a las tandas de penales. Sin embargo, el recorrido terminó en las semifinales, donde Banfield se enfrentó a Boca Juniors y cayó por 3-0. La eliminación puso fin a la posibilidad de disputar el título y dejó al equipo sin una de sus principales oportunidades para cerrar la temporada con una alegría deportiva. Si se confirma su llegada a Atlético Tucumán, Troglio tendrá la misión de encabezar un proyecto que necesitará resultados desde el comienzo. El Decano cerró el Clausura 2026 con 18 puntos bajo la conducción de Julio César Falcioni, pero su situación en la tabla de promedios lo obliga a mirar con preocupación la próxima temporada.