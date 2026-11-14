Boca Juniors no tuvo piedad del Banfield de Troglio y le pasó por encima

Buenos Aires, Argentina.

Boca Juniors derrotó este sábado por 3-0 a Banfield de Pedro Troglio y se clasificó a la final de la Copa Argentina, en su última presentación antes del duelo decisivo del próximo sábado en Barranquillaa (Colombia) ante Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles de Santiago Ascascíbar (m.45), el colombiano Sebastián Villa (m.63) y el uruguayo Leandro Lozano (m.74) le permitieron al Xeneize definir la serie ante el Taladro, en una semifinal disputada en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Luego de su conquista del título de la Tabla Anual, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se garantizó otra final el próximo 2 de diciembre ante Platense, que en la otra semifinal había derrotado por penaltis al Atlético Tucumán.