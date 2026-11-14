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Boca Juniors no tuvo piedad del Banfield de Troglio y le pasó por encima

El conjunto xeneize impuso sus condiciones, aprovechó sus oportunidades frente al arco y terminó celebrando un triunfo de autoridad.

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 19:01 -
  • Agencia EFE
Boca Juniors no tuvo piedad del Banfield de Troglio y le pasó por encima

Boca superó sin problemas al equipo que dirige Pedro Troglio.
Buenos Aires, Argentina.

Boca Juniors derrotó este sábado por 3-0 a Banfield de Pedro Troglio y se clasificó a la final de la Copa Argentina, en su última presentación antes del duelo decisivo del próximo sábado en Barranquillaa (Colombia) ante Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles de Santiago Ascascíbar (m.45), el colombiano Sebastián Villa (m.63) y el uruguayo Leandro Lozano (m.74) le permitieron al Xeneize definir la serie ante el Taladro, en una semifinal disputada en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Luego de su conquista del título de la Tabla Anual, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se garantizó otra final el próximo 2 de diciembre ante Platense, que en la otra semifinal había derrotado por penaltis al Atlético Tucumán.

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En el horizonte de Boca aparece primero el encuentro del próximo sábado ante Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla.

Luego, el 2 de diciembre jugará la final contra Platense por la Copa Argentina; y tiene por delante, además, la definición del Torneo Clausura local, donde se medirá en octavos de final con el Independiente Rivadavia de Mendoza.

De esta manera, Boca está en carrera para conquistar cinco títulos antes de finalizar el año, porque de conquistar el Torneo Clausura en el último partido del año del fútbol argentino podría agregar la disputa por el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba.

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