Yoro, Honduras.

Las cuatro masacres que dejaron un total de 12 personas asesinadas en Yorito, Yoro, se desarrollaron en cuatro escenarios distintos, pero todos forman parte de un mismo hecho violento.

LA PRENSA Premium localizó en un mapa interactivo los lugares donde ocurrieron los ataques armados en las comunidades rurales de Vallecillos y El Pacayal, cuya autoría fue reivindicada por el denominado Cartel del Diablo.

Según información preliminar, en Vallecillos fueron asesinadas nueve personas en tres escenarios: dos viviendas y las inmediaciones de un campo de fútbol, con tres víctimas en cada lugar.

En El Pacayal, otras tres personas murieron durante un ataque a la vivienda de la regidora municipal Delma Yolanda Olvera, quien fue asesinada junto a su compañero de hogar y su hija menor de edad.