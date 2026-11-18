Las cuatro masacres que dejaron un total de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/terror-yoro-12-muertos-hechos-distintos-regidora-municipal-esposo-hija-LA32679406" target="_blank">12 personas asesinadas en Yorito</a>, Yoro, se desarrollaron en cuatro escenarios distintos, pero todos forman parte de un mismo hecho violento.<b>LA PRENSA Premium</b> localizó en un mapa interactivo los lugares donde ocurrieron los ataques armados en las comunidades rurales de Vallecillos y El Pacayal, cuya autoría fue reivindicada por el denominado Cartel del Diablo.Según información preliminar, en Vallecillos fueron asesinadas nueve personas en tres escenarios: dos viviendas y las inmediaciones de un campo de fútbol, con tres víctimas en cada lugar.En El Pacayal, otras tres personas murieron durante un ataque a la vivienda de la regidora municipal Delma Yolanda Olvera, quien fue asesinada junto a su compañero de hogar y su hija menor de edad.