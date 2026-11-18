Tegucigalpa, Honduras. Cuatro denuncias enfrenta la jueza Ada María Euceda, hija de Ada Serrano, excónsul general de Honduras en Atlanta, Georgia, ante la Supervisión General del Poder Judicial. Las denuncias fueron presentadas por apoderados legales que conocen procesos en los juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, donde actualmente labora la funcionaria judicial.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que la instancia recibió las denuncias y realiza las investigaciones para determinar si existen méritos para continuar con los procedimientos administrativos. Silva explicó que los casos permanecen en etapa de análisis y que todavía no se han establecido los hechos específicos que motivaron las quejas. "Supervisión general del Poder Judicial de Honduras como ente encargado de recibir las denuncias para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de Honduras, ha recibido recientemente un total de cuatro denuncias por parte de apoderados legales que conocen causas que se dirimen en los juzgados de letras de trabajo de Francisco Morazán", reveló el portavoz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario aclaró que los inspectores deben determinar si las denuncias tienen mérito para avanzar a las siguientes etapas del procedimiento.

Plazo

De acuerdo con el portavoz, el reglamento de Supervisión General del Poder Judicial establece un plazo de 30 días para desarrollar las investigaciones de campo Durante ese período, los inspectores deben recopilar y analizar los elementos necesarios para elaborar un informe sobre los hechos denunciados. Posteriormente, deben remitir el documento al supervisor general, quien determinará si las denuncias se declaran con mérito o sin mérito.

Silva explicó que esta última decisión no tiene un plazo específico establecido dentro del procedimiento, no obstante, aclaró que cuando una denuncia se declara sin mérito, la investigación no continúa y el expediente se cierra. En cambio, si se declara con lugar, el procedimiento puede avanzar hacia otras instancias administrativas. Supervisión General constituye la primera etapa del proceso, y la eventual deducción de responsabilidades corresponden a la Dirección de Personal de la Carrera Judicial.

Sigue en funciones

Pese a las cuatro denuncias en su contra, la jueza hija de la excónsul continúa ejerciendo como jueza en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán mientras avanzan las investigaciones administrativas. Silva aclaró que la presentación de denuncias no implica la suspensión automática de las funciones de la persona señalada. "Aunque las denuncias se hayan interpuesto por parte de los equipos de defensa técnica, eso no interfiere en que el funcionario judicial denunciado continúe realizando sus labores jurisdiccionales o administrativas", explicó.

Las autoridades judiciales tampoco aclararon el contenido de las cuatro denuncias, por lo que aseguraron, será necesario esperar la resolución sobre su mérito para conocer si el procedimiento continúa.

El caso contra Ada Serrano